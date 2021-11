Großbritannien: Unternehmensstimmung tritt auf der Stelle

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Unternehmen hat sich im November unter dem Strich kaum verändert. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanangerindex fiel gegenüber Oktober leicht um 0,1 Punkte auf 57,7 Zähler zurück, wie Markit am Dienstag in London mitteilte. Während der Indikator für die Industrie stieg, fiel er für die Dienstleister zurück. Markit-Chefökonom Chris Williamson sprach von einer Kombination aus deutlichem Wachstum, robustem Arbeitsmarkt und hohem Inflationsdruck. Eine Zinsanhebung der Bank of England bereits im Dezember sei wahrscheinlich./bgf/jsl/stk