Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich stärker als erwartet ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Oktober noch stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 4,4 Punkte auf 52,1 Zähler, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 52,9 Punkte gerechnet. Die wieder deutlich steigende Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus drückt laut Markit die Stimmung. Mit mehr als 50 Punkten zeigt der Indikator aber immer noch Wachstum an.

Belastet wurde der Indikator durch die Entwicklung im Dienstleistungssektor. Hier fiel der Indikator um 4,7 Punkte auf 51,4 Punkte. In einer ersten Schätzung waren noch 52,3 Punkte ermittelt worden. Die Corona-Krise hatte den Sektor bereits in der ersten Welle hart getroffen. Zuletzt hat auch Großbritannien erneut harte Beschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität beschlossen. Laut Markit leiden vor allem das Gastgewerbe und der Transportsektor. Laut den bereits am Montag veröffentlichten Daten in der Industrie hat sich auch dort die Stimmung eingetrübt, wenn auch weniger als erwartet./jsl/ssc/mis