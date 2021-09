Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich weniger stark ein als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen nicht so stark wie bisher gedacht eingetrübt. Der vom Forschungsunternehmen IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im August gegenüber dem Vormonat nur geringfügig um 0,1 Punkte auf 60,3 Zähler, wie die Marktforscher am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilten. In einer ersten Erhebung hatte Markit einen Rückgang auf 60,1 Punkte gemeldet. Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

Die Stimmung in der britischen Wirtschaft bleibt damit vergleichsweise gut. Trotz des Dämpfers liegt der Indexwert deutlich über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet weiter auf Wachstum im britischen Industriesektor hin.

Zwar hätten die Industriebetriebe solide Produktionszuwächse erzielt und neue Aufträge verzeichnet, sagte Markit-Experte Rob Dobson. Allerdings hätten die Unternehmen aber auch "von erheblichen Verzögerungen" bei den Produktions-, Liefer- und Vertriebsplänen berichtet./jkr/bgf/stk