Großbritannien unterstützt Aufklärung im Fall Nawalny

LONDON (dpa-AFX) - Premierminister Boris Johnson hat dem mutmaßlich vergifteten Regierungskritiker Alexej Nawalny und seiner Familie die Solidarität Großbritanniens zugesagt. "Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden", twitterte Johnson am Mittwoch. Großbritannien werde die internationalen Bemühungen dabei unterstützen, kündigte Johnson an. "Wir brauchen eine vollständige, transparente Untersuchung dessen, was passiert ist."

Nawalny gehört zu den schärfsten Kritikern von Kremlchef Wladimir Putin. Auf den 44-Jährigen wurden schon mehrere Anschläge verübt. Er liegt seit etwa einer Woche im Koma. Zunächst wurde Nawalny in einem Krankenhaus in Sibirien versorgt, dann kam er auf Drängen seiner Familie und seines Teams mit einem Spezialflugzeug nach Berlin. Die Ärzte dort gingen davon aus, dass Nawalny vergiftet worden sei./si/DP/stw