Großbritannien - Verkauf neuer Diesel-LKW spätestens ab 2040 verboten

London (Reuters) - Großbritannien will den Verkauf neuer LKW mit Verbrennermotoren spätestens ab 2040 verbieten.

"Es geht darum, wie wir sicherstellen, dass der Verkehr die Lebensqualität und die Wirtschaft auf eine gute Weise prägt", sagte Verkehrsminister Grant Shapps. "Es geht nicht darum, Leute davon abzuhalten, Dinge zu tun: Es geht darum, die gleichen Dinge anders zu machen." Der Verkauf kleinerer Diesel-Lkw solle ab 2035 und größerer mit einem Gewicht von mehr als 26 Tonnen ab 2040 verboten werden - wenn möglich auch früher.

Premierminister Boris Johnson versucht, in Großbritannien das Umweltbewusstsein zu verbessern. Gleichzeitig bereitet er sich auf die UN-Klimakonferenz COP26 im November in Schottland vor. So gibt es Pläne, bis 2050 ein Netto-Null-Eisenbahnnetz zu schaffen und bis 2040 Netto-Null-Emissionen des inländischen Luftverkehrs sicherzustellen.