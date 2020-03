Großbritannien - Wirtschaftshilfen "unvorstellbarer Größe"

London (Reuters) - Die britische Regierung will die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise mit einem beispiellosen Hilfsprogramm abfedern.

Allein den heimischen Unternehmen würden Kreditgarantien im Volumen von 330 Milliarden Pfund zugesagt, erklärte Finanzminister Rishi Sunak am Dienstag vor Journalisten. Wenn die Nachfrage größer sei, werde so viel Kapazität zur Verfügung gestellt wie erforderlich. Doch auch ein einzelnes Maßnahmenpaket oder isolierte Interventionen reichten nicht aus. "Diese nationale Anstrengung wird von Regierungsmaßnahmen in der Wirtschaft flankiert, die ein Ausmaß haben, das noch vor ein paar Wochen unvorstellbar war". Großbritannien werde alles tun, was nötig sei, um die Wirtschaft zu unterstützen.