Großbritannien zu Sanktionen gegen Russland entschlossen

London (Reuters) - Großbritannien zeigt sich entschlossen, für den Fall eines Einmarschs in die Ukraine Sanktionen gegen Russland zu verschärfen.

"Sollte Russland gegen die Ukraine vorgehen, werden wir weitere Strafmaßnahmen gegen solche Firmen und Personen mit den engsten Verbindungen zum Kreml verhängen", sagte Finanz-Staatssekretär Simon Clarke am Montag dem Sender Sky News. Außenministerin Liz Truss zufolge wird die britische Regierung diese Woche Gesetzesvorschläge zu möglichen Verschärfungen von Sanktionen gegen Russland vorlegen.

Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Der Westen sieht darin die Vorbereitung einer möglichen Invasion, was die Regierung in Moskau abstreitet. Diplomatische Bemühungen, die Krise zu entschärfen, laufen auf Hochtouren, brachten bislang aber keinen Durchbruch. Am Montag tagt der UN-Sicherheitsrat öffentlich zur Ukraine-Krise. Die USA hatten die Sitzung beantragt.