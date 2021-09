Großteil von Afghanen hat US-Stützpunkt Ramstein wieder verlassen

Berlin (Reuters) - Die meisten der aus Afghanistan von den USA nach Deutschland ausgeflogenen Menschen sind nach Angaben der Bundesregierung mittlerweile weitergereist.

Von bislang mehr als 34.000 aus Kabul zum US-Stützpunkt in Ramstein evakuierten Personen hätten 20.000 Deutschland wieder verlassen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin am Mittwoch mit. Bislang gebe es 90 Asylgesuche von Afghanen für Deutschland, die in Ramstein gestellt worden seien. Da der US-Stützpunkt auf deutschem Hoheitsgebiet liege, werde jeder Antrag geprüft.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, die Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und den USA liefen diesbezüglich reibungslos. "Die USA halten sich an Absprachen." Es gehe darum, dass Ramstein als Drehkreuz für die Evakuierungen diene. Ganz konkret sei vereinbart worden, dass aus Afghanistan nach Ramstein evakuierte Personen maximal zehn Tage auf deutschen Boden bleiben und den US-Stützpunkt nicht verlassen dürften. Die Zusammenarbeit hierbei sei auch Thema beim Treffen von Bundesaußenminister Heiko Maas mit US-Ressortchef Antony Blinken am Nachmittag in Ramstein.