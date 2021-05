Group President der American Express Global Commercial Services nimmt am MoffettNathanson-Gipfel für Zahlungsverkehr, Prozessoren und IT-Services teil

Anna Marrs, Group President of Global Commercial Services von American Express (NYSE:AXP), nimmt am MoffettNathanson-Gipfel für Zahlungsverkehr, Prozessoren und IT-Services teil, der am Dienstag, 11. Mai 2021 um 14:00 Uhr (ET) stattfindet. Frau Marrs wird in einer Sitzung zum globalen Handelsgeschäft des Unternehmens Rede und Antwort stehen.

Ein Live-Audio-Webcast ist auf der Website von American Express Investor Relations unter http://ir.americanexpress.com öffentlich zugänglich. Nach der Veranstaltung wird unter der gleichen Internetadresse eine Audioaufzeichnung der Präsentation wird verfügbar sein.

Medien:



Leah Gerstner, leah.m.gerstner@aexp.com, 212-640-3174

Investoren/Analysten:



Vivian Y. Zhou, Vivian.Y.Zhou@aexp.com, 212-640-5574

Melanie L. Michel, Melanie.L.Michel@aexp.com, 212-640-5574