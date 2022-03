Growth-Investoren wie Cathie Wood: Einfach stur?

Ist Cathie Wood einfach nur stur? Möglich. Momentan ist die Starinvestorin jedenfalls im Kaufrausch. Mit ihren Ark ETFs erwirbt sie konsequent ihre Innovation-Stocks. Selbst wenn sie fallen, greift sie im noch größeren Stil zu. Aber insgesamt ist sie in Kauflaune und greift für einige Investoren ins fallende Messer.

Einige andere Growth-Investoren handeln ähnlich. Wieder andere meiden Tech- und Wachstumsaktien eben weil sie fallen. Aber was ist dieses Prinzip: Sturheit oder doch ein System, das langfristig orientiert zum Erfolg führen kann? Das wollen wir heute etwas näher betrachten. So viel vorab: Sturheit oder eine gute Prise Opportunismus gehört für viele Investoren zu einem erfolgreichen Ansatz dazu.

Cathie Wood & Growth-Investoren: Jetzt einfach nur stur?

Cathie Wood wirkt stur, wenn man selbst einen anderen Ansatz wählt. Wer sich beispielsweise eher auf Stop-Loss-Orders verlässt und bei Volatilität dafür bekannt ist, die Reißleine zu ziehen, der kann das als Sturheit werten. Verluste von teilweise 60, 70 oder 80 % bei Aktien wie Teladoc Health, Roku und einigen weiteren lassen jedenfalls Zweifel aufkommen.

Aber es ist die Sichtweise, wie man die Volatilität und die Chancen bewertet. Für einige eher kritische Investoren ist das ein Merkmal des Scheiterns. Für langfristige und unternehmensorientierte Investoren wie Cathie Wood ist genau das jedoch ein Marktumfeld, um günstige, unternehmensorientierte Qualität mit einem bedeutenden Discount zu bekommen. Gerade bei diesen Growth-Aktien gehört die Volatilität zu dem Ansatz dazu. Ja, ist in Teilen sogar eine Chance, günstiger kaufen zu können. Und für diejenigen, für die es schwieriger wird, der Preis, den man zahlen muss.

Wenn man Cathie Wood jetzt aufgrund einer kurzfristigen (!) Negativserie als stur bezeichnet, ist ihr Ansatz vielleicht nicht geläufig. So wie Warren Buffett investiert sie unternehmensorientiert. Insofern müsste man auch das Orakel von Omaha als stur bezeichnen. Wobei: Das ist ebenfalls in den vergangenen Jahren passiert. Das Festhalten an seinen Erfolgsprinzipien und das Meiden von Tech-Aktien ist ihm schließlich ebenfalls negativ ausgelegt worden. Bis er wiederum im Jahr 2021 mit einer marktschlagenden Aktienkursperformance die Kritiker zum Schweigen gebracht hat.

Sturheit oder einfach das Befolgen des eigenen Ansatzes

Bei Schlechtwetter die Richtung zu wechseln kann als Sturheit ausgelegt werden. Cathie Wood bleibt jedenfalls ihrem Ansatz treu und kauft konsequent günstiger ihre Tech-, Growth- und Innovations-Aktien, von denen sie weiterhin überzeugt ist. Das ist in gewisser Weise stur. Aber für mich eigentlich bloß positiv konsequent.

Im Endeffekt müssen wir ihren Erfolg in einigen Jahren und nicht auf Basis einzelner Monate bewerten. Warren Buffett, ein weiterer Starinvestor, hat jedoch gezeigt, dass das Festhalten am eigenen Ansatz häufig ein Merkmal des Erfolgs ist. Zumindest, wenn die unternehmensorientierte Qualität stimmt. Dass Cathie Wood grundsätzlich die richtigen Aktien auswählen kann, hat ihre Performance im vergangenen Jahrzehnt gezeigt.

