Grüne: Alle Corona-Hilfen auf Geschlechter-Gerechtigkeit prüfen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag fordern, alle Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise darauf zu überprüfen, ob Männer und Frauen gleichermaßen profitieren. Dazu solle eine Stabsstelle im Kanzleramt errichtet werden, an die eine Arbeitsgruppe mehrerer Ministerien angegliedert ist, heißt es in einem Antrag, den die Fraktion beschlossen hat und nun ins parlamentarische Verfahren einbringt. Staatliche Hilfen für Unternehmen wollen die Grünen an die Förderung von mehr Geschlechtergerechtigkeit koppeln, zum Beispiel an Quoten. Ein unabhängiger "Gleichstellungs-Krisen-Rat" soll halbjährlich beraten.

"Wir müssen die Leerstelle, die das Konjunkturpaket beim Thema Frauen hat, beseitigen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Deutschen Presse-Agentur. Die Auswirkungen der Krise auf den Arbeitsmarkt, Schule und Familie hätten Frauen erheblich schwerer getroffen als Männer. "Sie haben den Großteil der Arbeit beim Homeschooling aufgefangen, sie haben die systemrelevanten Jobs in der Pflege und im Handel gemacht, wo die gesundheitlichen Belastungen besonders hoch waren." Vor allem für Frauen habe sich die berufliche Perspektive verdüstert. Im Konjunkturpaket kämen Frauen aber "genau null Mal" vor.

Die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion, Ulle Schauws, griff Frauenministerin Franziska Giffey (SPD) an: Sie habe "in der Krise viel geredet, aber nichts geliefert". Für die konkrete Unterstützung von Frauen habe Giffey keine einzige gesetzliche Maßnahme vorgelegt. Dabei zeige sich seit Monaten sehr klar, dass die Erfolge bei der Gleichstellung brüchig seien und es noch immer die stillschweigende Erwartung gebe, dass Frauen in der Krise einspringen.

Der Antrag "Geschlechtergerecht aus der Corona-Krise" enthält zudem viele arbeitspolitische Forderungen der Grünen, etwa eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro und eine Abschaffung des Ehegattensplittings für neu geschlossene Ehen./ted/DP/zb