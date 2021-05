Grüne bieten Mitarbeit bei Klima-Neuregelungen an

Berlin (Reuters) - Die Grünen wollen bei den vom Bundesverfassungsgericht verordneten schärferen Klimaschutzbestimmungen mitreden.

Parteichef Robert Habeck bot der Koalition am Montag die Mitarbeit an, formulierte aber auch Bedingungen für einen Konsens. So müsse das Reduktionsziel bei den Kohlendioxid-Emissionen bis 2030 auf 70 Prozent steigen. Solar- und Windenergie müssten deutlich schneller ausgebaut werden. Die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro müsse auf das Jahr 2023 vorgezogen werden. Zudem müssten alle umweltschädlichen Subventionen abgebaut werden, die eine Erderwärmung noch steuerlich begünstigten. "Diese vier Eckpunkte sollten Grundlage einer Einigung der Gespräche der Parteien und Fraktionen sein", forderte Habeck. Die Grünen hätten ihre Vorstellungen in einem Brief an Vertreter der Bundesregierung formuliert.