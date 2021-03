Grüne - Gehen als "Underdog" in die Bundestagswahl

Berlin (Reuters) - Die Grünen stapeln trotz der deutlichen Erfolge bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz tief.

Co-Parteichef Robert Habeck sagte am Montag in Berlin, die Grünen gingen als "Herausforderer" und "Underdog" in die Bundestagswahl Ende September. "Aber manchmal schlägt Holstein Kiel auch Bayern München."

In Baden-Württemberg sind die Grünen um Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Sonntag mit einem Rekordergebnis erneut stärkste Kraft geworden. In Rheinland-Pfalz haben sie deutlich zugelegt - als einzige der drei Regierungsparteien.

"Alles ist möglich in diesem Jahr", sagte Habeck mit Blick auf den Bund. Es sei aber "absurd zu früh", darüber zu diskutieren, ob eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP die beste Option sei. Die Ampel sei nur eine von mehreren Möglichkeiten. Viele Experten erwarten im Bund ein schwarz-grünes Bündnis. Die SPD, die aus der großen Koalition mit CDU/CSU raus will, betont dagegen nun verstärkt die Ampel-Option. "Ich halte die Ampel für vorstellbar auf Bundesebene", so SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

In den Sondierungsgesprächen in Stuttgart werde der Kampf gegen den Klimawandel das entscheidende Thema, sagte Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock. "Klimaschutz ist für uns die zentrale Herausforderung der Zeit." Dann werde sich zeigen, ob dies die anderen Parteien ähnlich sehen oder ob es im Wahlkampf nur Lippenbekenntnisse gewesen seien. In Baden-Württemberg können die Grünen die Koalition mit der CDU fortsetzen oder auf eine Ampel-Konstellation setzen. Laut Daten des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap waren Umwelt/Klima nach der Wirtschaft das zweitwichtigste Thema für die Wähler in Baden-Württemberg. Außerdem zog die Beliebtheit von Kretschmann viele Wähler an. Fast zwei Drittel gaben an, er führe das Land gut durch die Corona-Krise.

Die Grünen wollen in den nächsten Wochen klären, wer als Spitzenkandidat für das Kanzleramt antreten wird. Habeck sagte, alle relevanten Kriterien würden dafür geprüft. Beispiele wollte er aber nicht nennen. In Baden-Württemberg wurden die Grünen von deutlich mehr Frauen als Männern gewählt. "Wenn Annalena Baerbock als Frau sagen würde, ich mache es, weil ich eine Frau bin - und die Frauen haben das erste Zugriffsrecht - dann hat sie es, natürlich", sagte Habeck am Sonntagabend in der ARD mit Blick auf die Kanzlerkandidatur der Grünen. Hier gehe es aber um eine komplexere Frage.

Am besten schnitten die Grünen am Sonntag bei Jüngeren, in Städten und bei Gutgebildeten ab. Habeck verwies auch auf bessere Ergebnisse bei Rentnern und auf dem Land. "Die Grünen sind noch keine Volkspartei", sagte der Parteienforscher Jürgen Falter der "Augsburger Allgemeinen". Es fehle noch eine breite Wählerschaft.