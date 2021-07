Grüne halten nichts von kurzfristigem Personalwechsel im Wahlkampf

Berlin (Reuters) - Die Grünen haben einen kurzfristigen Personalwechsel im Wahlkampf ausgeschlossen.

"Wir sind ein gemeinsames Team mit Annalena Baerbock an der Spitze", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag in Berlin. "Wir kämpfen gemeinsam." Das Team werde wie geplant in den Wahlkampf ziehen. "Daran ändert sich nichts."

In einigen Medien hatte es zuletzt Spekulationen gegeben, Baerbock könnte die Kanzlerkandidatur ihrem Co-Parteichef Robert Habeck überlassen. Baerbock hatte unter anderem Nebeneinkünfte zu spät gemeldet und musste ihren Lebenslauf an mehreren Stellen leicht korrigieren. Zuletzt wurde ihr vorgeworfen, Teile ihres im Wahlkampf vorgestellten Buchs "Jetzt" abgeschrieben zu haben. Die Grünen wiesen die Anschuldigungen zurück und sprachen von Rufmord. Kellner sagte, die Partei habe damit ein Stoppschild setzen wollen.