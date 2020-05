Grüne: Hilfen für Autobranche nur ohne Boni und Dividenden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen sehen staatliche Corona-Hilfen für die deutschen Autobauer skeptisch. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sagte am Montag in Berlin, bevor Steuergelder fließen, müsse deutlich sein, dass die Branche tatsächlich in einer Notlage sei. Mit Bonuszahlungen an Manager und Dividenden für die Aktionäre sei dies jedoch nicht vereinbar. Zudem sei es wenig sinnvoll, die bestehende Strukturkrise mit falschen Anreizen zu verschärfen. Hilfszahlungen müssten für eine sozial-ökologische Transformation der Branche eingesetzt werden. Am Dienstag trifft sich die Bundesregierung mit Unternehmensvertretern zu einem sogenannten Autogipfel./ax/DP/stw