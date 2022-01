Grüne im EU-Parlament rufen zu Ablehnung der Pläne zu Atom- und Gaskraft auf

(Reuters) - Die Grünen im Europäischen Parlament haben dazu aufgerufen, die Pläne der EU-Kommission zur indirekten Förderung moderner Atom- und Gaskraftwerke zu stoppen.

"Die österreichische Regierung hat angekündigt, Klage einzureichen, weil Atomenergie als nachhaltig eingestuft wird. Als Grüne im Europäischen Parlament unterstützen wir das", sagte deren Fraktionsvorsitzende Ska Keller der Zeitung "Rheinische Post" (Mittwochausgabe). Dabei bezog sie sich vor allem auf die Einstufung von Investitionen in die Atomenergie als klimafreundlich. "Atomenergie ist unsicher und die Lagerung des Atommülls weiterhin ungeklärt, deswegen kann hier von Nachhaltigkeit keine Rede sein. Im Europäischen Parlament werden wir diesen Vorschlag ablehnen." Sie hoffe, dass auch die Mitgliedstaaten nicht zustimmen werden. In vielen Ländern zeichne sich das bereits ab - neben Deutschland zum Beispiel auch in Spanien und Österreich.