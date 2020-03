Grüne: Leere Hotels sollen Frauen und Kindern Schutzraum bieten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen fordern Hilfen für Frauen und Kinder, die in der Corona-Krise zuhause von Gewalt und Missbrauch bedroht sind. "Die Plätze in Frauenhäusern sind schon in normalen Zeiten zu knapp", sagte Bundestags-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb brauche es unkonventionelle Lösungen. Göring-Eckardt schlug vor: "Leerstehende Pensionen und Hotels können umfunktioniert werden, um kurzfristigen Schutzraum zu schaffen." Der Bund solle dafür Unterstützung geben.

Fraktionsvize Katja Dörner sagte der dpa, trotz Kontaktverboten müssten Behörden noch Hausbesuche machen können, wenn der Verdacht bestehe, dass das Kindeswohl gefährdet sei. Auf YouTube und Instagram sollten Krisentelefone für Kinder und Jugendliche beworben werden. Experten rechnen mit einem Anstieg der Gewalt in den eigenen vier Wänden, weil Schulen und Kitas zu sind und die Menschen in ihren Wohnungen bleiben sollen./ted/DP/jha