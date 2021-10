Grüne und FDP sehen sich bei Regierungsbildung auf gutem Weg

- von Holger Hansen und Alexander Ratz

Berlin (Reuters) - Grüne und FDP sehen sich vor Gesprächen mit SPD und Union zu einer Regierungsbildung auf einem guten Weg.

Nach einem erneuten gemeinsamen Treffen zeigten sich die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck (Grüne) sowie Christian Lindner (FDP) zufrieden. Habeck sprach nach gut zweistündigen Beratungen am Freitag in Berlin von einem "ganz guten Start" auf dem Weg zur Bildung der nächsten Bundesregierung. Lindner sagte, beide Parteien wollten gemeinsam das Trennende etwa in der Klimapolitik und bei den Finanzen überwinden und Brücken finden: "Der Prozess hat heute in einer guten Atmosphäre begonnen, er ist allerdings nicht abgeschlossen."

Am Sonntag kommen FDP und Grüne jeweils getrennt mit der SPD zu ersten Beratungen zusammen, die FDP sondiert zudem mit der Union.

Am Dienstag haben die Grünen dann einen Termin mit CDU/CSU, um auszuloten, inwieweit ein Jamaika-Bündnis realisierbar ist. Als wahrscheinlicher gilt die Bildung einer SPD-geführten Ampel-Koalition. Anders als vor der Bundestagswahl erfährt ein solches Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP mittlerweile eine klare Unterstützung in der Bevölkerung. Im aktuellen Politbarometer des ZDF https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-ampel-koalition-scholz-kanzler-100.html sprachen sich 59 Prozent der Befragten für eine Ampel-Koalition aus, 20 Prozent fänden das schlecht und 19 Prozent wäre es egal. Als nächsten Bundeskanzler wünschen sich der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zufolge jetzt 76 Prozent Olaf Scholz (SPD) und nur 13 Prozent Armin Laschet (CDU).

Grünen-Co-Parteichefin Baerbock räumte nach dem Gespräch mit der FDP auf Journalistenfragen ein: "Wir sind heute schmallippig." Zum weiteren Verfahren, etwa wann über die Aufnahme von formalen Sondierungen für eine konkrete Koalition unter Führung von SPD oder Union entschieden werde, wollte sie sich nicht äußern. Habeck sagte, nach den Gesprächen mit SPD und Union "wird man sehen, welche Dynamik die nächsten Tage, vielleicht Wochen entfalten". Inhaltlich äußerten sie sich nicht. Auch die Frage, ob Grüne und FDP womöglich schon mit gemeinsamen Punkten in die Gespräche mit SPD und Union gingen, blieb unbeantwortet.

"Die Bundestagswahl war eine Zäsur, die Menschen haben sich gegen den Status Quo entschieden, es soll etwas Neues in Deutschland entstehen", sagte Lindner. "Wir treten jetzt gemeinsam in eine offene Situation, in der vieles in unserem Land neu begründet und neu gegründet werden kann." Die Grünen und die FDP seien die Parteien gewesen, die sich am stärksten gegen den Status Quo gewandt hätten. "Wir fühlen uns gemeinsam beauftragt, in Deutschland einen neuen Aufbruch zu organisieren."

Auch Baerbock sagte, Auftrag der Wählerschaft sei es, ein neues Bündnis zu schaffen: "Dafür sind vertrauensvolle Gespräche notwendig." Beim zweiten Treffen von Grünen und FDP kamen die beiden Parteien erstmals in einer größeren Runde von jeweils zehn Vertreterinnen und Vertretern zusammen. "Es war eine sachorientierte Diskussion", sagte Habeck. "Wichtig ist es ja, richtig in einen Prozess reinzukommen, also wenn man die Schraube schräg einsetzt, dann wird sie nie wieder gerade - diese Schraube ist jedenfalls in den ersten Tagen sehr gerade eingesetzt worden."

"JAMAIKA HAT AUCH CHARME"

Die SPD war bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag stärkste Fraktion vor der Union geworden. Sie beansprucht daher den Auftrag zur Regierungsbildung für eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. SPD-Kanzlerkandidat Scholz äußerte sich zuversichtlich, dass ein solches Bündnis zustande kommen werde. Auf die Frage in einem "Spiegel"-Interview, ob er nach den Verhandlungen mit Grünen und FDP Kanzler werde, sagte Scholz: "Ja." Ziel einer solchen Koalition müsse es sein, dass man sich aufeinander einlasse und mit dem Anspruch antrete, bei den nächsten Wahlen wiedergewählt zu werden. "Das wird nur funktionieren, wenn sich alle Koalitionspartner in der gemeinsamen Regierung mit ihren Vorstellungen wiederfinden."

Die Union hat Grünen und FDP ebenfalls Gespräche angeboten, da es auch für ein solches Dreierbündnis eine Mehrheit gäbe. Die CSU hofft laut Generalsekretär Markus Blume weiter auf diese Jamaika-Koalition. Die Christsozialen wollten mit einem guten Geist in die Sondierungsgespräche gehen, sagte Blume nach einer Online-Sitzung des Parteivorstands. "Wenn dieser gute Geist da weht, kann sehr viel möglich sein." Die Partei sei zu schnellen, kompakten und konzentrierten Gesprächen bereit. "Da wird es Kompromisse geben müssen", sagte Blume. "Jamaika hat eine Chance, Jamaika ist eine Chance", sagte der Generalsekretär. "Jamaika hat auch Charme."