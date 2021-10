Grüne und FDP stellen Weichen für Ampel-Koalition mit SPD

- von Holger Hansen und Christian Kraemer und Alexander Ratz

Berlin (Reuters) - Zehn Tage nach der Bundestagswahl haben Grüne und FDP die Weichen für eine Ampel-Koalition unter Führung der SPD gestellt.

Beide Parteien wollen in gemeinsame Dreier-Sondierungen mit den Sozialdemokraten unter Kanzlerkandidat Olaf Scholz einsteigen, wie sie am Mittwoch mitteilten. Grüne und FDP luden für Donnerstag zu einem ersten Treffen ein. Scholz wollte sich am Nachmittag äußern. Allerdings schlossen sowohl FDP wie auch die Grünen eine Jamaika-Koalition nicht gänzlich aus. Aus der Union kamen unterschiedliche Signale: Während CDU-Chef Armin Laschet weiter Bereitschaft zur Sondierung eines Jamaika-Bündnisses zeigte, dämpfte der CSU-Vorsitzende Markus Söder die Erwartung, dass es noch zu einer Unions-geführten Regierung kommen werde.

Am Morgen traten zunächst die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck in Berlin vor die Presse. Habeck sagte, in einer Ampel seien aus Sicht der Grünen die größten Schnittmengen denkbar, vor allem in der Gesellschaftspolitik. "Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist." Es gebe noch viele offene Punkte und auch Differenzen. "Viele Dinge sind noch nicht durchdiskutiert." Sinn der anstehenden Sondierung sei nun, "eine politische Übereinstimmung festzustellen oder eben nicht festzustellen". Dies sei keine komplette Absage an die Bildung einer Jamaika-Koalition. Baerbock betonte aber, "dass sich dieses Land keine lange Hängepartie leisten kann".

FDP-Chef Christian Lindner sagte nach Beratungen von Bundesvorstand und Fraktion, seine Partei habe den Vorschlag eines gemeinsamen Gesprächs mit der SPD angenommen, um Gemeinsamkeiten zu prüfen, die Deutschland nach vorne brächten. "Der nächste Schritt ist nun ein Gedankenaustausch von drei Parteien." Es gebe mit den Grünen eine "gemeinsame Überzeugung, dass dieses Land erneuert werden muss". Es könne sich ein "fortschrittsfreundliches Zentrum" bilden, sagte Lindner: "Daraus ergibt sich viel Fantasie." Aber auch ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen bleibe eine "inhaltlich tragfähige Option". Die FDP werde "Schritt für Schritt" vorgehen. Lindner unterstrich jedoch: "Es gibt keine Parallel-Gespräche."

Nach dieser ersten Weichenstellung könnte Deutschland vor der ersten Dreier-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bund überhaupt stehen. Derzeit regiert ein solches Bündnis in Rheinland-Pfalz. Dies setzt aber einen erfolgreichreichen Abschluss der Sondierungen voraus. "Nach einem Dreiergespräch werden wir erneut bewerten, wo wir stehen und wie es weitergeht", erklärten die Grünen via Twitter. Die Aufnahme konkreter Koalitionsverhandlungen ist bei den Grünen abhängig von der Zustimmung eines großen oder kleinen Parteitages. Bei der Bundestagswahl am 26. September war die SPD stärkste Fraktion geworden, auch Grüne und FDP legten zu. Die Union landete mit einem historisch schlechten Ergebnis auf Platz zwei.

"DIE ENTSCHEIDUNG IST JETZT GEFALLEN"

Laschet hielt trotz der Entscheidung von Grünen und FDP an der Möglichkeit einer Regierungsbildung unter Führung der Union fest. "Wir haben immer deutlich gemacht, über das weitere Verfahren entscheiden FDP und Grüne", sagte der CDU-Chef in einer kurzen Erklärung in Düsseldorf. "Wir respektieren, dass es jetzt gemeinsame Gespräche gibt zwischen FDP, den Grünen und der SPD." Der Kanzlerkandidat der Union fügte hinzu: "Wir haben signalisiert: Wir stehen auch zu weiteren Gesprächen bereit. Aber die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen." Die Ausgangslage sei seit der Bundestagswahl klar. "Wir liegen auf Platz zwei."

Söder sagte in München: "Wir bedauern die Entscheidung." Jamaika und ein Sondierungsgespräch von Union, Grünen und FDP zusammen hätten eine faire Chance verdient gehabt. Die CSU sei zwar grundsätzlich weiter offen für Gespräche, aber: "Die Entscheidung ist jetzt gefallen." Die CSU werde nicht "in einer Art Dauer-Lauerstellung" verharren und auf ein neues Gesprächsangebot warten. Die Union komme bei der Sondierung erst wieder ins Spiel, wenn die Koalitionsbildung von SPD, Grünen und FDP scheitern sollte. "Wenn die Ampel scheitert, dann ist Scholz als Kanzlerkandidat gescheitert. Aber was keinen Sinn macht, ist Schattenverhandlungen zu führen." Das gebiete auch die Selbstachtung der Union.

Zugleich wies Söder Vorwürfe zurück, die CSU habe Jamaika hintertreiben und Druck auf die CDU ausüben wollen. Er habe mit CDU-Chef Laschet in den vergangenen Tagen sehr eng und gut zusammengearbeitet. Er kritisiere Indiskretionen aus den Sondierungen, die "genervt" hätten und völlig unnötig gewesen seien.