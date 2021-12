Grüne und FDP wählen neue Fraktionsspitze

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundestagsfraktionen von Grünen und FDP wollen an diesem Dienstag ihre Spitzenposten neu besetzen. Bei den Grünen bewerben sich die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann und die Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge um den Fraktionsvorsitz der künftigen Regierungspartei. Von den beiden bisherigen Fraktionschefs, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, will keiner mehr kandidieren. Bei der FDP soll der Finanzexperte Christian Dürr Nachfolger von Fraktionschef Christian Lindner werden, der an die Spitze des Finanzministeriums wechselt./abc/DP/nas