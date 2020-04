Grüne verlegen kleinen Parteitag wegen Corona ins Internet

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen verlegen in der Corona-Krise einen kleinen Parteitag mit 100 Delegierten ins Internet. "Wir wagen ein demokratisches Experiment: Am 2. Mai laden wir zu unserem ersten komplett digitalen Parteitag ein", sagte der Politische Bundesgeschäftsführer der Partei, Michael Kellner, dem "Tagesspiegel" (Samstag). Alle nähmen per Video teil, wer spreche, tue dies bei sich zu Hause statt auf der Bühne. Auch die Abstimmungen sollen online laufen, Thema sind demnach die Auswirkungen der Corona-Krise.

Kellner appellierte an die anderen Parteien, gemeinsam darüber nachzudenken, ob die Wahlgesetze oder das Parteiengesetz geändert werden müssten. "Digitale Abstimmungen bekommen wir hin, digitale Wahlen können wir aus rechtlichen Gründen nicht durchführen", sagte er der Zeitung. Das gelte sowohl für die Wahl von Parteivorständen wie für die Aufstellung von Wahllisten. Diese wird vor der für Herbst 2021 geplanten Bundestagswahl notwendig./ted/DP/fba