Grüne wählen einmütig neue Fraktionsspitze

Berlin (Reuters) - Die Bundestagsfraktion der Grünen wird künftig von zwei Frauen angeführt.

Die Abgeordneten wählten am Dienstag die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann und die Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge zu ihren Vorsitzenden. Die zum realpolitischen Flügel gezählte Haßelmann kam nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auf 98 Prozent Zustimmung und die Parteilinke Dröge auf 93 Prozent. Mit 118 Abgeordneten stellt die künftige Regierungspartei die drittgrößte Fraktion im Bundestag. Die bisherigen Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter traten nicht erneut an. Göring-Eckardt will die Fraktion als Bundestags-Vizepräsidentin vorschlagen. Hofreiter wird Vorsitzender des Europaausschusses.

Zur Ersten Parlamentarische Geschäftsführerin wurde mit 99 Prozent die Innenpolitikerin Irene Mihalic gewählt. Als Fraktionsmanagerin kommt ihr die wichtige Rolle zu, in der Fraktion den Parlamentsbetrieb zu organisieren. Im Laufe des Nachmittags sollten auch noch fünf stellvertretende Fraktionsvorsitzende gewählt werden.