Grüne wollen CO2-Bremse statt Schuldenbremse

Berlin (Reuters) - Die Grünen wollen den Klimaschutz in den Mittelpunkt der Regierungspolitik stellen.

Sechs Monate vor der Bundestagswahl legte die in bundesweiten Umfragen zweitstärkste Partei hinter der Union am Freitag ihr Wahlprogramm vor, das unter dem Motto steht: "Deutschland. Alles ist drin". Der Kohlendioxid-Ausstoß (CO2) soll zur Messlatte für alle Gesetzesvorhaben werden. "Mit einer CO2-Bremse machen wir Klimaschutz zu einer Querschnittsaufgabe, indem wir Gesetze an ihrer Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen messen und ihre Klimawirkung entsprechend prüfen", heißt es in dem 136 Seiten umfassenden Entwurf. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wollen die Grünen umbauen, um mit Krediten jährlich 50 Milliarden Euro mehr für Investitionen auszugeben.

In der Steuerpolitik setzen die Grünen auf höhere Spitzensteuersätze für hohe Einkommen und auf eine Vermögensteuer von jährlich einem Prozent für Vermögen oberhalb von zwei Millionen Euro. Der Klimaschutz und die Begrenzung der Erderwärmung stehen an erster Stelle: "Wir lenken all unsere Kraft darauf, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die uns auf den 1,5-Grad-Pfad führen." Geplant sind eine "Ausbauoffensive" für Erneuerbare Energien, verbunden mit Zielen wie einer Million neuer Solardächer in den kommenden vier Jahren. Es soll ein Investitionsprogramm für zwei Millionen Wärmepumpen bis 2025 geben. Auf den Autobahnen soll Tempo 130 gelten.