Grünen-Basis will auf Parteitag höheren CO2-Preis durchsetzen

Berlin (Reuters) - Auf dem Grünen-Parteitag am Wochenende will die Basis zahlreiche Verschärfungen des Programms zur Bundestagswahl durchsetzen.

Bundesgeschäftsführer Michael Kellner kündigte am Mittwoch mehrere Abstimmungen an, etwa über die Höhe des CO2-Preises, ein Tempolimit und einen Mindestlohn von 13 Euro. In anderen Fragen wie dem von Berliner Grünen geforderten bundesweiten Mietendeckel wurden Kompromisse vereinbart. Per Bundesregelung soll es Kommunen in Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten laut Kellner ermöglicht werden, Mietobergrenzen zu schaffen. Der Begriff Mietendeckel komme im Text aber wie bisher nicht vor.

Der Parteitag von Freitag bis Sonntag soll auch Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin bestätigen - aber nicht in einer Einzelwahl, sondern in einem Wahlgang als Kanzlerkandidatin im Spitzenduo mit Co-Parteichef Robert Habeck. Laut Kellner wollen die Grünen damit am Teamgedanken festhalten. Die Abstimmung steht am Samstagnachmittag an. Der Parteitag werde der Startschuss für den Sommer-Wahlkampf bis zur Bundestagswahl am 26. September sein, sagte Kellner: "Diese Bundestagswahl ist ein Duell zwischen Grün versus Schwarz. Hier entscheidet sich, in welche Richtung das Land in den nächsten Jahren gehen wird."

Für das von der Parteispitze vorgelegte 136 Seiten umfassende Wahlprogramm liegen 3280 Änderungsanträge vor, über die in den vergangenen Wochen von einer Antragskommission mit den Antragsstellern beraten wurde. Manche Formulierungen werden übernommen, nur über einige wird abgestimmt, da kein Kompromiss gefunden wurde - so etwa beim CO2-Preis, bei dem die Forderung auf dem Tisch liegt, diesen 2022 auf 80 Euro zu erhöhen. Die Parteispitze bleibt bei ihrem Vorschlag von 60 Euro ab 2023.

Der zuletzt wieder verstärkt diskutierte Benzin-Preis stiege damit nicht um 16 Cent, sondern um etwa 21 Cent. Davon schlagen sechs Cent bereits mit der Anfang 2021 eingeführten CO2-Bepreisung von 20 Euro pro Tonne Kohlendioxid (CO2) zu Buche. Die Grünen standen zuletzt dafür in der Kritik - Union und SPD warfen ihnen vor, es fehle der soziale Ausgleich. Die Grünen schlagen aber unter anderem ein Energiegeld vor - eine Pro-Kopf-Pauschale, mit der die CO2-Einnahmen an die Bevölkerung zurückgegeben würden.