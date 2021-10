Grünen betonen vor Sondierung mit Union Unterschiede

Berlin (Reuters) - Die Grünen haben vor den ersten Sondierungsgesprächen mit der Union über eine mögliche Bildung einer Jamaika-Koalition inhaltliche Differenzen betont.

Es gebe "große Unterschiede" in der Gesellschaftspolitik, in sozialen Fragen, bei der Migration und beim Klimaschutz, sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner bei RTL/ntv am Dienstag. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Jürgen Trittin im Deutschlandfunk. Am Morgen kamen die Spitzen von CDU und CSU sowie die der Grünen zu jeweiligen Vorgesprächen in Berlin zusammengekommen.

Die Beratungen der Union mit den Grünen sind der Abschluss einer ersten Sondierungsrunde, bei der zunächst Liberale und Grüne, dann SPD jeweils mit Grünen und FDP sowie schließlich CDU/CSU mit den Liberalen gesprochen hatten. Im Laufe der Woche soll eine Entscheidung fallen, wie es auf dem Weg einer Regierungsbildung weitergehen soll. Laut Umfragen möchte die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Die Union hält dagegen, dass ein Jamaika-Bündnis eine "Zukunftskoalition" sei. Die Grünen unterstreichen die Nähe zur SPD, die FDP dagegen ihre inhaltlichen Übereinstimmungen mit der Union. Für Verärgerung hatten am Montag erste Indiskretionen aus den Sondierungen gesorgt, für die Vertraulichkeit vereinbart worden war.

Grünen-Geschäftsführer Kellner sprach davon, dass er eine schnelle Entscheidung über weitere Sondierungsgespräche erwarte. "Ich bin optimistisch, dass wir einen großen Schritt vorankommen diese Woche." Er sei ebenso zuversichtlich, dass sich Grüne und FDP auf eine gemeinsame Lösung verständigen würden. Ob sich die beiden Parteien noch einmal zusammensetzen werden, wollte er nicht beantworten. "Jede Partei schaut erst mal für sich. Und dann ziehen wir einen Strich drunter und dann schauen wir weiter", sagte er.

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Thorsten Frei warb vor der Sondierung mit den Grünen für eine Jamaika-Koalition. "Ich hoffe, dass es kein kosmetischer Termin ist", sagte er im Deutschlandfunk. Mit Blick auf das rechnerisch mögliche Regierungsbündnis von Union, Grünen und FDP sagte er, Jamaika sei keine Notlösung, sondern eine interessante Perspektive für die Bundesrepublik.