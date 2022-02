Grünen-Chef Nouripour fehlt Verständnis für Klimaprotest-Methoden

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Omid Nouripour hat Protest-Methoden von Klimaaktivisten zurückgewiesen. "Wir sind die Klimaschutz-Partei, und wir sind froh um jede Art der Proteste, die friedlich verlaufen und gewaltfrei verlaufen und auch niemanden bedrohen. Das ist immer Rückenwind für uns und unsere Arbeit und unsere Politik", sagte Nouripour am Montag in Berlin. Ihm fehle aber das Verständnis für die Methodik. "In dem Augenblick, in dem kritische Infrastruktur angegangen wird, in dem Menschen bedroht werden und in dem Ultimaten ausgesprochen werden, hat das mit Demokratie nicht mehr viel zu tun."

Nouripour schloss sich Äußerungen seines Parteifreundes Cem Özdemir an, der gewarnt hatte, Aktivisten könnten mit ihren Aktionen Unterstützung für den Klimaschutz gefährden. Maßnahmen für die "Menschheitsaufgabe Klimaschutz" müssten mehrheitsfähig bleiben in Deutschland. "Und solche Maßnahmen sind kein Beitrag dazu." Die zuständigen Minister arbeiteten an Vorhaben. Auf die Frage nach Gesprächen mit den Aktivisten sagte Nouripour: "Zu Gesprächen gehört natürlich eine gemeinsame Grundlage, und diese gemeinsame Grundlage ist, dass man die Regeln einhält des demokratischen Miteinanders und dass der Respekt natürlich Ultimaten auch verbietet. Wenn das gewährleistet ist, gibt's auch Gesprächsmöglichkeiten."

Die Gruppe "Aufstand der letzten Generation" hatte immer wieder Autobahnausfahrten, vor allem in Berlin, aber auch in Hamburg und München blockiert. Am Montagmorgen war die Köhlbrandbrücke in Hamburg wegen einer ihrer Aktionen gesperrt. Demonstranten hatten sich etwa mit Sekundenkleber und Bauschaum an der Straße festgeklebt. Im Zentrum von Stuttgart legten die Aktivisten am selben Tag eine Hauptverkehrsader lahm und in Freiburg die Einfahrt eines Tunnels.

Am Wochenende hatten die die Gruppe eine Ausweitung ihrer Aktionen auf Häfen und Flughäfen angekündigt, falls es bis zum Sonntagabend keine konkreten Zusagen der rot-grün-gelben Bundesregierung zur Umsetzung eines Lebensmittelrettungsgesetzes geben sollte./hrz/DP/jha