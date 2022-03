Grünen-Chefin Lang: 9-Euro-Tickets gelten auch für bestehende Abos

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat mit Blick auf das geplante 9-Euro-Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) betont, dieses gelte auch für Fahrgäste mit bestehendem Monatsabo. "So entlasten wir gezielt auch die, die heute schon den ÖPNV nutzen", teilte sie am Freitag auf Twitter mit. Die Regierungskoalition hatte sich am Vortag darauf verständigt, für 90 Tage ein Monatsticket für neun Euro für den ÖPNV einzuführen. Wie das konkret umgesetzt werden soll, blieb zunächst offen. Auf der Verkehrsministerkonferenz an diesem Freitag sollen voraussichtlich weitere Details geklärt werden./maa/DP/nas