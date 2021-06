Grünen-Parteitag debattiert über Mindestlohn und Hartz-IV-Sätze

BERLIN (dpa-AFX) - Der zweite Tag des digitalen Grünen-Parteitags hat begonnen. Nach Auftaktdebatten und Abstimmungen über soziale Themen wollen die Grünen Parteichefin Annalena Baerbock am Samstagnachmittag offiziell zur Kanzlerkandidatin küren. In der gleichen Abstimmung sollen Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck auch als Spitzenduo für den Wahlkampf bekräftigt werden. Etwa 800 Delegierte wollen das Wahlprogramm bis zum Sonntag beschließen, es gab vorab etwa 3300 Änderungsanträge. Thematisch geht es am zweiten Tag um Sozial- und Bildungspolitik, Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik. Intensivere Debatten könnte es etwa zum Mindestlohn, zum Wahlalter und zur Erhöhung von Hartz-Sätzen geben./faa/DP/zb