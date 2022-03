Grünen-Politiker: Schluss mit Kohle, Gas und Öl aus Russland

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), fordert angesichts des Kriegs in der Ukraine ein sofortiges Energie-Embargo gegen Russland. "Wir überweisen Tag für Tag Hunderte Millionen Euro nach Moskau. Damit werden der russische Staat und sein Militärapparat am Laufen gehalten", sagte er dem Nachrichtenportal "The Pioneer" (Freitag). "Diese Überweisungen müssen gestoppt werden, und zwar schnell: Militärexperten erwarten, dass Russland für Mitte April die zweite Angriffswelle vorbereitet."

Hofreiter forderte: "Schluss mit Kohle, Gas und Öl aus Russland." Technisch sei ein solcher Schritt möglich und auch wirtschaftlich verkraftbar. "Ein Embargo würde zu einer mittleren Rezession führen. Zwei bis drei Prozent des BIP (Bruttoinlandsprodukt) werden wir verlieren, ähnlich wie zu Beginn der Pandemie. Das können wir stemmen." Er teile nicht die Einschätzung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), wonach der wirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden für Deutschland zu groß wäre, sagte Hofreiter.

Überdies müsse Deutschland mehr militärische Unterstützung leisten. "Wir sollten mehr Waffen an die Ukraine liefern", forderte der zum linken Parteiflügel zählende Hofreiter./toz/DP/zb