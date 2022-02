Grünen-Politiker Trittin verteidigt Protestbewegungen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin hat die Autobahnblockaden der Klimaschutz-Initiative "Letzte Generation" gegen die Kritik von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in Schutz genommen. "Es gibt eben verschiedene Protestformen. Manche nehmen für sich in Anspruch, zivilen Ungehorsam auszuüben - das macht sie nicht zu Gewalttätern", sagt der ehemalige Bundesumweltminister in einem Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zeit".

Buschmann hatte die Aktivisten auf Twitter kritisiert. "Ziviler Ungehorsam ist im deutschen Recht weder Rechtfertigungs- noch Entschuldigungsgrund. Unangemeldete Demos auf Autobahnen sind und bleiben rechtswidrig. Protest ist ok, aber nur im Rahmen von Recht und Verfassung", schrieb er.

Buschmann springe mit seiner Kritik "zu kurz", erklärte Trittin. "Wir brauchen Bewegungen, die solche allgemeinen Menschheitsinteressen auf die Straße bringen und artikulieren." Angesprochen auf die Wut, die solche Aktionen erzeugten, sagte Trittin, es stimme, dass man die Zustimmung breiter Teile der Bevölkerung brauche. Er merkte aber auch an: "Ja, es mag sich der eine oder andere ärgern, wenn er eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit kommt. Aber Politik kann ohne eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die Dampf macht, nicht erfolgreich sein."