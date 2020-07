Grund für Probleme bei DAZN-Live-Übertragung der Bundesliga-Relegation unklar

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grund für die Probleme bei der Live-Übertragung des Relegations-Rückspiels am Montagabend durch den Streaminganbieter DAZN ist weiterhin unklar. Das Unternehmen hat sich dazu am Dienstagvormittag nicht geäußert. Bei der Übertragung des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Bundesligisten Werder Bremen am Montagabend gab es für einen Teil der DAZN-Kunden Schwierigkeiten.

"Einige User scheinen im Browser aktuell Probleme mit DAZN zu haben", schrieb der kostenpflichtige Streamingdienst am Montagabend. Weiter hieß es, dass Zuschauer es "auf einem alternativen Gerät" oder über einen "Link zur englischen Browser-Version" versuchen sollen - aber auch das klappte bei einigen Kunden nicht. Wie viele Fußballfans betroffen waren, blieb unklar. Eine weitere Übertragung gab es bei "Amazon Prime Video"./rew/DP/men