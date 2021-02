Grundschulen und Universitäten öffnen in Pakistan nach Corona-Pause

ISLAMABAD (dpa-AFX) - In Pakistan haben Grundschulen und Universitäten nach einer längeren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Millionen Schüler kamen am Montag erstmals nach wochenlanger Unterbrechung wegen steigender Infektionszahlen wieder in den Unterricht. Unterdessen brachte die pakistanische Luftwaffe eine halben Million Coronavirus-Impfdosen des Unternehmens Sinopharm nach Islamabad - eine Spende aus China.

In Pakistan wurden bisher mehr als 546 000 Coronavirus-Infektionen und über 11 000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus nachgewiesen - eine weit höhere Dunkelziffer wird aber vermutet. Gut 7,9 Millionen Tests wurden in dem Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern durchgeführt./arb/zik/DP/zb