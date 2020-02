Grundstein für Großflughafen auf Kreta gelegt - Tourismus boomt

ATHEN (dpa-AFX) - Wegen des boomenden Tourismus baut Griechenland einen Großflughafen auf der Insel Kreta. Den Grundstein dafür legte am Samstag der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. "In fünf Jahren werden wir hier die ersten Reisenden empfangen", sagte der griechische Premier bei der Veranstaltung im griechischen Fernsehen (ERT). Mehr als 7000 Arbeitsplätze sollen in den kommenden Jahren entstehen, hieß es.

Den Auftrag für den Bau und die Pachtung von 54 Prozent des neuen Airports für 35 Jahre hat das griechisch-indische Konsortium (Terna-GMR) bekommen. Der griechische Staat wird 46 Prozent der Flughafen-Anteile halten, teilte das Verkehrsministerium mit. Es geht um eine Investition in Höhe von mindestens einer Milliarde Euro. Der Großflughafen wird nahe Kastelli im Südosten der Hafenstadt Heraklion gebaut. In Kastelli gibt es bislang einen kleinen Militärflughafen.

Der bestehende Flughafen von Heraklion mit dem Namen "Nikos Kazantzakis" kann den Ansturm der Reisenden nicht mehr bewältigen. Auf Kreta mit rund 700 000 Einwohnern verbringen jährlich mehr als vier Millionen Menschen ihren Urlaub./tt/DP/nas