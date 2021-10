Gruppo Cimbali setzt auf TeamViewer: Weltweiter Remote-Kundenservice für professionelle Kaffeemaschinen

GÖPPINGEN, 25. Oktober 2021 - Gruppo Cimbali, ein weltweit führender Hersteller von professionellen Kaffee- und Espressomaschinen, setzt für seinen neuen globalen Remote-Kundenservice auf TeamViewer. Mit der sicheren Konnektivitätslösung von TeamViewer können sich Servicetechniker der Gruppo Cimbali oder eines Distributionspartners aus der Ferne mit den Maschinen der Kunden verbinden und Störungen schnell und unkompliziert beheben. Damit kann sowohl die Ausfallzeit der Maschinen reduziert als auch der damit einhergehende Umsatzverlust für den Kunden minimiert werden.

Mit TeamViewer haben die Servicetechniker einen stabilen und sicheren Fernzugriff auf das Dateisystem und das Display der Maschine und können die Störung auf Kundenseite somit umfassend analysieren - beinahe so, als wären sie vor Ort. Der neue Service zielt in erster Linie auf technischen Support bei der Software sowie Problemen bei der Bedienung der Maschine ab. Erste Schätzungen des Unternehmens gehen davon aus, dass die Reisekosten für die Techniker durch den neuen globalen Remote-Kundenservice um bis zu 50 Prozent gesenkt werden können, und die technischen Experten bis zu 20 Prozent effizienter arbeiten können. Der neue Service ist für Maschinen der beiden Marken LaCimbali und Faema verfügbar.

Neben der Anwendung im Kundenservice hilft die Lösung auch Technikern im Außendienst, um schnell und unkompliziert Remote-Unterstützung von Kollegen anfordern zu können. Mit diesem „training-on-the-job“ verbessert Gruppo Cimbali auch den Wissenstransfers zwischen erfahrenen und neuen Mitarbeitern.

Edgardo Ferrero, Services Director bei Gruppo Cimbali: "Zu unseren Kunden gehören internationale Kaffeehausketten, die sich auf eine 24/7-Verfügbarkeit ihrer professionellen Espresso- und Cappuccino-Maschinen verlassen. Durch die Einführung unseres neuen 'Global Remote Service Program' können wir die Ausfallzeiten der Maschinen deutlich reduzieren, die Kunden schneller unterstützen und so letztendlich ihren Umsatz erhöhen. Gleichzeitig sparen unsere Techniker dadurch Zeit, können mehr Serviceaufgaben lösen und so wiederum einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“

Lukas Baur, Executive Vice President Solution Sales bei TeamViewer: "Unsere Lösungen ermöglichen neue digitale Services in den unterschiedlichsten Branchen. Am Beispiel der Gruppo Cimbali zeigt sich, wie ein Unternehmen das Zusammenspiel von Konnektivität und dem Internet der Dinge intelligent nutzen kann, um neue globale Services für seine Kunden zu schaffen. Mit digitalen Lösungen können Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten smarter und effizienter machen."

Die in Italien ansässige Gruppo Cimbali hat ein Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern aufgebaut, an dem mehr als 700 Händler beteiligt sind. Über diesen Weg vertreibt das Unternehmen mehr als 80 Prozent seiner Produkte. Zu den gewerblichen Kunden von Cimbali zählen globale Konzerne aus der Systemgastronomie sowie lokale und regionale Unternehmen aus aller Welt.

Mehr Informationen zur Digitalisierung bei der Gruppo Cimbali gibt es hier.

