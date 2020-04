GSMA verurteilt Angriffe auf Mobilfunkmasten

Gesundheitsexperten bestätigen, dass es keinen Zusammenhang zwischen 5G und COVID-19 gibt

Die Polizei und die für die Terrorismusbekämpfung zuständigen Behörden untersuchen Sabotage an Mobilfunkmasten in Großbritannien. Die GSMA verurteilt diese Gewalttaten, die das Ziel haben, unsere Kommunikationsnetze in Krisenzeiten zu schwächen.

Die Vision der GSMA ist es, das Potenzial der Netzwerkkonnektivität zum Wohl und Gedeihen von Menschen, der Industrie und der Gesellschaft zu nutzen. Wir müssen den globalen Kampf gegen COVID-19 zusammen angehen und Fake News, die einen Zusammenhang zwischen 5G Technologie und der Verbreitung des Virus behaupten, sowie daraus resultierende Gewalttaten, gemeinsam bekämpfen. Diese Desinformationskampagne dient dazu, Angst, Aggression und Vandalismus gegen die Infrastruktur und wichtige Instandhaltungsarbeiter zu schüren, die unsere öffentlichen Dienste und unsere Wirtschaft in Betrieb halten.

In zahlreichen Medienberichten erklärte Stephen Powis, National Medical Director von England, dass „die 5G-Story absoluter und vollkommener Quatsch ist, sie ist Nonsens, die schlimmste Art von Fake News.“

Die GSMA fordert die Internet-Giganten, Content-Anbieter und Social-Media-Plattformen auf, ihre Bemühen zur Löschung von Fake News im Zusammenhang mit der Verbreitung von COVID-19 zu verstärken. Full Fact, die unabhängige Wohltätigkeitsorganisation in Großbritannien, hat bestätigt, dass kein Zusammenhang zwischen 5G und COVID-19 besteht. Wir fordern außerdem Regierungen überall auf der Welt auf, schnell etwas gegen Desinformationen, Vandalismus und Bedrohungen der Außendiensttechniker für mobile Netzwerke zu unternehmen.

„Die Telekom-Industrie arbeitet rund um die Uhr daran, den Online-Betrieb lebenswichtiger Gesundheits-, Bildungs- und Notfalleinrichtungen zu gewährleisten, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und dafür zu sorgen, dass Freunde und Familien in Verbindung bleiben“, erklärte Mats Granryd, Director General der GSMA, der globalen Einrichtung für die Kommunikationsbranche. „Es ist bedauerlich, dass die kritische Kommunikationsinfrastruktur aufgrund haltloser Lügen angegriffen wird. Wir bitten jeden inständig, den Gesundheitsbehörden zu vertrauen, und versichern allen, dass die Informationstechnologie sicher ist. Es gibt absolut keinen Zusammenhang zwischen 5G und COVID-19.“

Im letzten Monat hat eine unabhängige, internationale Überwachungsbehörde bestätigt, dass keine Gefahr von der Exposition durch Funknetzwerke, einschließlich 5G, für Menschen, auch für Kinder, ausgeht. In ihrer Beurteilung hat die International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 20 Jahre zusätzlicher Forschung und die vorherigen Bestätigungen der Weltgesundheitsorganisation berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.icnirp.org/cms/upload/presentations/ICNIRP_Media_Release_110320.pdf.

