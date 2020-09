Guaranty Federal Bancshares meldet Dividende für das dritte Quartal

Der US-Finanzkonzern Guaranty Federal Bancshares Inc. (ISIN: US40108P1012, NASDAQ: GFED) zahlt eine Dividende in Höhe von 0,15 US-Dollar je Aktie für das dritte Quartal an die Anteilseigner aus. Die Auszahlung erfolgt am 16. Oktober 2020 (Record date: 6. Oktober 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 14,25 US-Dollar (Stand: 25. September 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,21 Prozent. Guaranty Federal Bancshares ist 1997 in Springfield, Missouri, gegründet worden und ist die Holding-Gesellschaft der Guaranty Bank (gegründet 1913). Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 (30. Juni 2020) erwirtschaftete der Konzern einen Gewinn von 1,88 Mio. US-Dollar nach 2,43 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits am 23. Juli berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie, die an der NASDAQ gehandelt wird, auf der aktuellen Kursbasis mit 42,86 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 62,2 Mio. US-Dollar (Stand: 25. September 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de