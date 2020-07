Günstige Aktien gesucht? Hier sind 3 mit KGV unter 10

Ob eine Aktie günstig bewertet ist, ist nicht so einfach herauszufinden. Es gibt eine riesige Zahl von Faktoren, die da hineinspielen können. Ein guter erster Schritt ist aber immer der Blick auf die Kennzahlen. Das Verhältnis vom Aktienkurs zum Jahresgewinn je Aktie, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), ist immer ein guter erster Hinweis. Hier ist eine Liste mit drei Aktien, deren KGV bezogen auf den Gewinn des letzten Geschäftsjahres bei weniger als 10 liegt.

Die Allianz ist eines der Schwergewichte im DAX mit einem Börsenwert von aktuell 78 Mrd. Euro. Mit einem derzeitigen KGV von 9,9 aber auch eines der günstigsten Unternehmen im deutschen Leitindex. Aktuell liegt der Aktienkurs bei 186,82 Euro (Stand: 17.07.2020, gilt für alle Kurse) und damit sogar schon wieder ganz in der Nähe des Kursniveaus vor Ausbruch der COVID-Krise. Da im vergangenen Geschäftsjahr ein Rekordgewinn je Aktie von 18,90 Euro erzielt wurde, scheint das Unternehmen ziemlich günstig bewertet. Würde die Allianz beispielsweise den gesamten Gewinn ausschütten, hättest du deinen Einsatz nach etwa zehn Jahren zurück!

Im laufenden Geschäftsjahr wird der Gewinn zwar deutlich fallen, da die Krise auch an der Allianz nicht spurlos vorbeigehen wird. Aber das ist kein Drama, denn schon im nächsten Geschäftsjahr könnte es wieder zu neuen Rekordzahlen kommen. In der Zwischenzeit kann man sich über die sehr großzügige Dividende von aktuell 9,60 Euro je Aktie freuen. Schon allein damit liegt die Rendite bei 5,1 %, ohne dass sich der Kurs auch nur um einen einzigen Cent bewegt hätte! Hier ist das Risiko also durchaus überschaubar.

Ganz ähnlich sieht es bei Talanx aus. Viele werden den Namen vielleicht noch nie gehört haben. Talanx ist ebenfalls ein großer Versicherer und Mutterkonzern der Hannover Rück. Talanx war im letzten Geschäftsjahr sehr erfolgreich und konnte ein Ergebnis je Aktie von 3,65 Euro erzielen. Das waren 31 % mehr als im Vorjahr, als man ein Ergebnis von 2,78 Euro je Aktie erreicht hat. Und auch die aktuelle Krise kann dem Konzern scheinbar nicht viel anhaben. Denn zumindest im ersten Quartal lag das Ergebnis mit 223 Mio. Euro etwa auf dem Niveau des Vorjahres, als man 235 Mio. Euro erwirtschaftet hat. Ganz spurlos wird aber auch Talanx nicht durch die Krise kommen. Daher hat man den Ausblick auf das Gesamtjahr zurückgezogen.

Bezogen auf den letzten Jahresgewinn ist die Aktie derzeit ähnlich günstig bewertet wie die der Allianz. Aktuell kostet eine Aktie 33,14 Euro. Bezogen auf den erwähnten Gewinn von 3,65 Euro je Anteilsschein ergibt sich ein KGV von nur 9! Wie bei der Allianz bekommst du auch hier eine großzügige Dividende. Talanx hat in diesem Jahr 1,50 Euro je Aktie gezahlt und die Dividende, wie in den vergangenen Jahren auch, noch weiter angehoben. Aktuell liegt die Dividendenrendite damit bei 4,5 %.

Kommen wir zum letzten Kandidaten der supergünstigen Unternehmen. Die Bayer-Aktie reiht sich momentan in die kurze Liste der günstigen DAX-Konzerne ein. Im letzten Geschäftsjahr lag der bereinigte Gewinn je Aktie aus dem fortzuführenden Geschäft bei 6,40 Euro. Beim derzeitigen Aktienkurs von 63,05 Euro ergibt sich ein supergünstiges KGV von 9,9. Die Bayer-Aktie wurde in den letzten Jahren stark für den Kauf von Monsanto abgestraft. Seit 2017 hat sich der Kurs etwa halbiert, sodass die Aktie inzwischen zumindest auf Basis des KGV sehr günstig bewertet ist. Gleichzeitig bietet aber auch Bayer eine attraktive Dividende von 2,80 Euro je Aktie.

appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

