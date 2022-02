Günstige Dividendenaktie gesucht? Diese hier gibt es aktuell schon für unter 35 Euro!

Aktuell ist sie wieder einmal ganz stark zu spüren. Und zwar die Nervosität, die derzeit an den Märkten vorherrscht. Und nicht wenige Anleger sind bestimmt ziemlich verunsichert, wenn sie einen Blick in ihr Depot werfen.

Es gibt aber auch Investoren, die trotz der momentanen Situation relativ gelassen bleiben können. Es handelt sich um all diejenigen, die bei ihrer Anlagestrategie hauptsächlich auf Dividendenaktien setzen.

Ihnen machen nämlich kurzfristige Kurskapriolen ihrer Titel in der Regel kaum etwas aus. Denn ihnen geht es ja ursächlich um die Dividendeneinnahmen. Und diese werden natürlich auch generiert, wenn es an den Börsen mal wieder etwas turbulenter zugeht.

Es könnte für Dividendeninvestoren sogar eine tolle Zeit sein, um sich nach guten Anlagemöglichkeiten umzusehen. Eine solide Dividendenaktie ist ohne Zweifel die UGI Corporation, die aktuell wieder für unter 35 Euro zu haben ist.

Ein kurzer Überblick

Der US-amerikanische Energiekonzern UGI ist bei deutschen Investoren eventuell nicht ganz so bekannt. Doch das Unternehmen mit Sitz in Pennsylvania wurde bereits 1882 unter dem Namen United Gas Improvement Co. gegründet.

Der Konzern vermarktet mit seinen mehr als 11.000 Mitarbeitern Energieprodukte wie Erdgas, Flüssiggas oder auch Strom in insgesamt 18 Ländern. Die rund 3 Mio. Kunden verteilen sich dabei hauptsächlich auf Nordamerika und Europa.

Kommen wir zur Dividende

Amerikanische Versorger sind ja generell als gute Dividendenlieferanten bekannt. Und so verwundert es nicht, dass auch UGI in Sachen Gewinnbeteiligung durchaus einiges zu bieten hat. Schaut man sich die Dividendenhistorie des Unternehmens an, dann erfährt man, dass bereits seit dem Jahr 1885 bis heute ununterbrochen eine Ausschüttung gezahlt wurde.

Aber das ist noch nicht alles. Denn seit 1988 wird die Dividende nun schon in schöner Regelmäßigkeit Jahr für Jahr angehoben. Auch das Tempo der Erhöhungen ist sicherlich als interessant zu bezeichnen. Wie sieht es damit beispielsweise in den letzten zehn Jahren aus?

Während damals die Quartalsdividende noch 0,1733 US-Dollar je Aktie betrug, sind es aktuell bereits schon 0,345 US-Dollar, die je Anteilsschein alle drei Monate an die Investoren fließen. Damit hat sich die Ausschüttung in diesem Zeitraum mit einem Anstieg von 99,08 % also nahezu verdoppelt.

Noch ein Blick auf die Aktie

Auch die UGI-Aktie konnte sich der aktuellen Entwicklung an den Märkten nicht entziehen. Seit Anfang des Jahres hat ihr Kurs um rund 16 % nachgegeben. Und aktuell notiert sie mit 38,77 US-Dollar bzw. 34,19 Euro (11.02.2022) in etwa auf demselben Niveau wie vor zwölf Monaten.

Die Bewertung der Papiere mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14 ist wohl als moderat anzusehen. Doch vermutlich werden sich viele Einkommensinvestoren aber eher für die derzeitige Dividendenrendite interessieren. Bezogen auf die aktuelle Dividendenhöhe beträgt diese zurzeit 3,56 %.

Nachdem man im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr ein um 11 % höheres Ergebnis je Aktie (EPS) erzielen konnte, hat sich UGI ein langfristiges Ziel gesetzt. Und zwar, dass das EPS auch weiterhin zwischen 6 und 10 % jährlich ansteigen soll.

Zuletzt eine weitere gute Nachricht. UGI hat sich nämlich außerdem auf die Fahnen geschrieben, auch die Dividende jedes Jahr um 4 % ansteigen zu lassen. Wer noch eine solide Dividendenaktie mit guten Zukunftsaussichten, einem günstigen Kursniveau und ansprechender Anfangsrendite sucht, könnte mit dem Energiekonzern UGI also eventuell gerade fündig geworden sein.

