Günther fordert Corona-Ministerpräsidentenkonferenz baldmöglichst

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther hat eine schnellstmögliche Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) gefordert. "Am besten schon heute, spätestens morgen", sagte Günther am Freitag in Kiel. Er setzt sich vehement für einen harten Lockdown ein, der so schnell wie möglich kommen müsse. Günther kündigte verschärfte Kontaktregeln an. Eine Ausgangssperre wolle Schleswig-Holstein nicht haben./wsz/DP/eas