Günther hält Kanzlerkandidatur in Union für offen

DÜSSELDORF/KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält das Rennen in der Union um die Kanzlerkandidatur für offen, erwartet hier aber eine einvernehmliche Lösung. "Am Ende steht in der Union natürlich die Frage, wem man am ehesten zutraut, eine Wahl zu gewinnen", sagte er der "Rheinischen Post" (Montag). Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder seien Teamplayer und würden sich gewiss verständigen. Ein gemeinsamer Vorschlag von beiden würde nach Günthers Einschätzung "breit getragen".

Aus seiner Sicht gibt es keine Eile, den Kanzlerkandidaten möglichst schnell zu bestimmen - der Fahrplan zwischen Ostern und Pfingsten sei sinnvoll. "Ich habe alle Bestrebungen, das möglichst schnell zu entscheiden, für völligen Mumpitz gehalten", zitiert ihn die Zeitung. "Selbst wenn wir im Mai noch keinen Kanzlerkandidaten aufgestellt haben, wird da kein Hahn nach krähen." Günther zeigte sich mit Laschets Arbeit als CDU-Chef zufrieden. "Er ist einer, der Flügel zusammenbringen kann. Das ist seine Stärke. Er macht seine Sache gut."/bb/DP/zb