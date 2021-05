Guess kündigt Dividende an 

Die amerikanische Bekleidungskette Guess Inc. (ISIN: US4016171054, NYSE: GES) gibt die Auszahlung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,1125 US-Dollar je Aktie bekannt. Die Ausschüttung erfolgt am 25. Juni 2021 (Record date: 9. Juni 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,45 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 30,79 US-Dollar (Stand: 27. Mai 2021) einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,46 Prozent.

Im Frühjahr 2019 hatte Guess die vierteljährliche Dividende von 0,225 US-Dollar auf 0,1125 US-Dollar je Aktie halbiert. Im Jahr 2020 wurde zwei Quartale in Folge keine Dividende ausgeschüttet. Ab Oktober 2020 wurde wieder eine Dividende bezahlt (0,1125 US-Dollar).

Im ersten Quartal (1. Mai 2021) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete Guess einen Gewinn von 12,87 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 160,54 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 520 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 260,25 Mio. US-Dollar). Guess ist 1981 von den Brüdern Marciano gegründet worden und war eines der ersten Unternehmen, die stone-washed Jeans herstellten. Der Firmensitz befindet sich in Los Angeles im Bundestaat Kalifornien.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 ein Plus von 36,12 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 1,93 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Mai 2021).

Redaktion MyDividends.de