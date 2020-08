Güterzug in Rheinland-Pfalz entgleist - Biodiesel ausgelaufen

NIEDERLAHNSTEIN (dpa-AFX) - Ein Güterzug mit Biodiesel ist im Bahnhof Niederlahnstein in Rheinland-Pfalz entgleist. Bis zu 150 000 Liter sollen ausgetreten sein, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag in Trier sagte. Von den insgesamt acht Waggons seien zwei komplett ausgelaufen. Nach dem Unfall am Sonntagabend pumpen Bergungskräfte den Biodiesel nun aus den beschädigten Waggons in Ersatzbehälter.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls liefen noch, sagte der Sprecher. Die Sperrung der Strecke zwischen Koblenz und Bad Ems werde noch einige Zeit andauern. Der Güterzug soll sich nach Angaben der Bahn auf der Fahrt von Rotterdam nach Basel befunden haben. Die Feuerwehr war bei der Bergung mit einem Großaufgebot im Einsatz. Meldungen über Verletzte gab es nicht./glb/DP/mis