Guidewire erhält drei XCelent-Auszeichnungen für Schadenforderungen in EMEA

Der Celent-Bericht zeichnet ClaimCenter mit Bestnoten in den Bereichen Funktionalität, Kundenstamm und Service aus

Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE), die Plattform, auf die Allgemeinversicherer in Bezug auf Engagement, Innovation und effizientes Wachstum vertrauen, gab heute bekannt, dass ClaimCenter im Celent-Bericht P&C Claims Systems Vendors in EMEA, 2021 Edition mit drei Auszeichnungen geehrt wurde. ClaimCenter wurde als beste Lösung unter den 20 bewerteten zentralen Schadenregulierungslösungen in den Kategorien Breite des Funktionsumfangs, Kundenstamm und Servicetiefe ausgezeichnet. Einen Auszug aus dem Bericht können Sie hier lesen.

„Das Entscheidende an der Veröffentlichung von Aspen ist die schrittweise Änderung der Art und Weise, wie die InsuranceSuite an die Kunden bereitgestellt wird. Zusätzlich zu den Cloud-Investitionen und dem Übergang zu den Guidewire-Cloud-Services gibt es eine erhöhte Release-Frequenz – vielleicht die größte Veränderung in der Geschichte von ClaimCenter“, sagt Craig Beattie, Senior Analyst bei Celent und Autor des Berichts. „Insgesamt bleibt ClaimCenter das leistungsstärkste Schadenregulierungssystem auf dem europäischen Markt.“

„Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung von Celent zu erhalten“, sagt Laurent Fontaine, Group Vice President, Sales – EMEA, Guidewire Software. „ClaimCenter verbindet überzeugende Kernfunktionen für die Schadenbearbeitung mit digitalem Engagement, eingebetteter Analysetechnik und einem sich dynamisch entwickelnden Ökosystem von Partnern und Insurtechs und unterstützt das Schadenmanagement von Hunderten von Versicherungskunden weltweit, davon über 60 in EMEA. Wie immer sind wir allen unseren Kunden dankbar, insbesondere denen, die an diesem Bericht beteiligt waren.“

Die Auszeichnung für die führende Lösung in der Kategorie „Breadth of Functionality“ (Breite des Funktionsumfangs) basiert auf verschiedenen Kriterien, darunter Funktionen und Merkmale des Basisangebots, im Einsatz befindliche Geschäftsbereiche und die Anzahl der Implementierungen für die einzelnen Bereiche, Länder, in denen das System im Einsatz ist, sowie die Benutzererfahrung. Die Auszeichnung für die führende Lösung in der Kategorie „Customer Base“ (Kundenstamm) berücksichtigt die Anzahl der aktiven Versicherer, die das System für private, gewerbliche oder besondere Geschäftszweige nutzen, sowie die Dynamik bei Neukunden. Die Auszeichnung für die beste Lösung in der Kategorie „Depth of Customer Service“ (Servicetiefe) berücksichtigt die Größe des professionellen Service- und Supportteams in der Region und die Erfahrungen der Versicherer nach der Implementierung.

