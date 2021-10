Guidewire am höchsten für „Ausführungsfähigkeit“ und am weitesten für „Vollständigkeit der Sicht“ positioniert

Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen als führend im „Gartner, Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe (Gartner Magic Quadrant-für nicht-lebensversichernde Plattformen in Europa)1“ ausgezeichnet wurde. Guidewire wurde in Bezug auf die Fähigkeit zur Ausführung von Achsen am besten und am weitesten in Bezug auf die Vollständigkeit der Sichtachse eingestuft. Dies ist das vierte Jahr, in dem Gartner einen Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe, erstellt hat, und es ist das vierte Jahr, in dem Guidewire als führend ausgezeichnet wurde. Ein kostenloses Exemplar des Berichts kann hier eingesehen werden.

„Branchenführer haben die höchsten kombinierten Punktzahlen für die Fähigkeit zur Umsetzung und die Vollständigkeit der Vision. Sie verfügen über ein gründliches Marktverständnis, einen starken Fokus auf die Nichtlebensversicherungsbranche und eine klar formulierte Vision für die Zukunft des Marktes und ihrer Produkte. Branchenführer bieten technisch solide und funktional komplette Softwareprodukte an. Sie haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Implementierung mit einer angemessenen installierten Basis“, so der Gartner-Bericht.

„Wir fühlen uns geehrt, von Gartner zum vierten Mal in Folge als Branchenführer im Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe, ausgezeichnet zu werden“, sagte Laurent Fontaine, Group Vice President, Sales, EMEA, Guidewire Software. „Wir setzen uns für führende technologische Innovationen in der Nichtlebensversicherungsbranche ein und setzen mit unserer Cloud-optimierten Plattform Maßstäbe. Der Kundenerfolg bleibt unsere oberste Priorität und wir unterstützen diejenigen Versicherer, die ihre Legacy-Infrastrukturen modernisieren möchten, und diejenigen, die die Cloud testen möchten, indem sie neue Geschäfte schnell über einen Greenfield-Ansatz auf den Markt bringen.“

Die Dynamik von Guidewire mit InsuranceSuite im Zeitraum 2020 – 2021 umfasst:



Zweimal jährliche Veröffentlichungen der Guidewire-Plattform (Aspen und Banff im Jahr 2020 und Cortina bisher im Jahr 2021), die als Cloud-Service bereitgestellt werden, um Innovationen zu beschleunigen. Komplexe Upgrades gehören der Vergangenheit an und der Betriebs- und Wartungsaufwand wird auf Guidewire übertragen.



Bereitstellung der Guidewire Cloud Platform, die eine von Guidewire entwickelte Architektur für die Cloud bereitstellt. Es umfasst Infrastruktur, Anwendungsdienste und Datendienste und ermöglicht die Bereitstellung, Skalierbarkeit und Sicherheit von Guidewire-Cloud-Produkten.



Die neu konzipierte Guidewire-Kernplattform mit eingebetteter Analyse und nativer Unterstützung für digitale Erlebnisse für Kunden, Agenten und Mitarbeiter – die umfassendste P&C-Versicherungsplattform der Welt.



Die erste Smart-Loop-Analyseplattform der Branche, die ein besseres Verständnis von Risikosignalen, automatisiertere Prozesse, bessere Entscheidungsfindung, ein besseres Kundenerlebnis und verbesserte Business Intelligence ermöglicht.



Ein vollständiger Satz von APIs und Integrationstools zusammen mit einer erstklassigen Entwicklererfahrung, die Innovationen beschleunigen und gleichzeitig die Integration mit anderen Systemen und die Erstellung von Add-Ons über einen wachsenden Guidewire-Marktplatz erleichtern.



Funktionale Vollständigkeit des Produkts, Tools und Methodik, um die Kosten für die Implementierung und den Betrieb der Guidewire-Plattform kontinuierlich zu senken.



*Weitere Auszeichnungen:



Magic Quadrant for P&C Core Platforms, North America (Magic Quadrant für P&C-Kernplattformen, Nordamerika), wurde sieben Mal in Folge als Branchenführer ausgezeichnet*



1 Gartner, Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe, James Ingham, Sham Gill, 27. September 2021

Gartner, Magic Quadrant for P&C Core Platforms, North America, James Ingham, Sham Gill,14. September 2021

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, die die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, auf die Allgemeinversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen Digital-, Core-, Analyse- und KI-Technologien, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 400 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1.000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team und Partner-Ökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

