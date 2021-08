GumGum beschleunigt seine globale Expansion durch die Übernahme von JustPremium

GumGum wird zur leistungsstärksten globalen Lösung für eine cookiefreie Zukunft dank kontext-sensitiver Technologie und einflussstarker Werbemittel

GumGum, der führende Anbieter von Technologien im Bereich der kontextuellen Intelligenz, gab die Übernahme von JustPremium bekannt - einem der größten Rich Media- und Video Ad Marketplace-Anbieter in Europa. Ihr kombiniertes Angebot macht sie zum einzigen globalen Anbieter, der über eine einheitliche Lösung verfügt, die ansprechende Werbemittel in kontextuell relevanten digitalen Umgebungen für globale Kampagnen bietet.

Das Contextual Targeting soll bis 2025 ein Geschäft von 412 Milliarden US-Dollar ausmachen und sowohl GumGum als auch JustPremium verzeichnen ein signifikantes Wachstum, während sich der Wandel in der Branche immer schneller hin zu kontextuellen Technologien und digitalen Werbelösungen vollzieht, deren Fokus in erster Linie auf der Erregung von Aufmerksamkeit liegt. Allein der Jahresumsatz von GumGum für 2021 ist dabei, um über 40% im Vergleich zum Vorjahr zu wachsen. Durch die Übernahme von JustPremium beschleunigt GumGum dieses Wachstum und stärkt seine Position als globaler strategischer Partner. Gemeinsam werden sie die Branche anführen und setzen dabei auf eine umfassende Lösung, die sowohl den kontextuellen als auch kreativen Bereich nutzt, um Kampagnen zu führen, die dynamisch platziert werden und die Verbraucheraufmerksamkeit in digitalen Umgebungen für Videos, Anzeigen und CTV erhöhen. Ihr erstes kombiniertes Angebot wird eine neue wirkungsstarke Einheit für Videoanzeigen im Content (Outstream) umfassen, die erstmals von Verity, der zertifizierten Kontextdatenlösung von GumGum, betrieben wird.

„Marken suchen nach einem strategischen Partner mit bewährten und zertifizierten Technologien, um die Ergebnisse von Kampagnen im globalen Maßstab zu verbessern, ohne auf Cookies zurückzugreifen. Wir sind davon überzeugt, dass uns diese Übernahme zu diesem Partner macht“, sagte Phil Schraeder, Chief Executive Officer, GumGum. „Alles dreht sich um Kreativität, Kontext und globale Dimension. Mit diesen drei Elementen, gestützt durch ausgereifte Technologie, bieten wir genau das, was Kunden in allen digitalen Umgebungen haben möchten, und ermöglichen dadurch starke Kampagnen-ROAS für unsere Markenpartner.“

Diese Übernahme ist Teil der globalen Wachstumsstrategie von GumGum. JustPremium hilft einigen der weltweit einflussreichsten Marken, mit mehr als 900 Millionen Menschen in Premium-Umgebungen in Verbindung zu treten. Indem GumGum seine Kräfte mit denen von JustPremium bündelt, verdoppelt es seine Marken- und Herausgeberpräsenz im Vereinigten Königreich und wird in acht neue Märkte, einschließlich in Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Schweden, Dänemark und Mexiko vordringen.

„In den vergangenen 9 Jahren haben wir ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut, indem wir die Erstellung, den Erwerb und die Lieferung einprägsamer Werbungen erleichtert haben - mit einem Portfolio aus einflussreichen Video- und Anzeigeformaten, die in einem globalen Netz von Premium-Herausgebern laufen. Mit GumGum werden wir nun in der Lage sein, diese Vision zu maximieren, indem wir unsere globale Reichweite ausbauen und unser kreatives Angebot mit einer zertifizierten, branchenweit führenden kontextuellen Maschine vereinen, die die Anforderungen erfüllen wird, die von Werbeträgern und Herausgebern seit Langem gestellt werden“, sagte Eric Visser, Chief Executive Officer, JustPremium.

JustPremium ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, das weltweit etwa 150 Mitarbeiter beschäftigt. Der CEO von JustPremium, Eric Visser, bleibt President of EMEA für GumGum und wird Phil Schraeder, CEO von GumGum, berichten. Aufbau und Namen von JustPremium werden in die GumGum-Marke aufgenommen.

Für Deutschland: „Wir sind seit über sieben Jahren in Deutschland präsent und haben uns hier die oberste Position für Programmatic Rich Media erarbeitet. Wir arbeiten derzeit mit über 400 Premium-Websites zusammen und haben 2020 lokale Kampagnen mit fast 600 nationalen und internationalen Käufern geführt. Die Übernahme von JustPremium durch GumGum schafft die perfekte Plattform, um unser Wachstum in der Region weiter anzukurbeln. Die Rufe nach Daten und Kreativität, die Hand in Hand arbeiten, sind in den letzten Jahren immer lauter geworden. Durch die Kombination der branchenweit führenden, zertifizierten kontextuellen Technologie von GumGum mit unserem führenden Rich Media Marketplace sind wir bestens gerüstet, um Werbetreibenden eine cookiefreie, aufsehenerregende Lösung anzubieten, von der ihre Geschäfte in Deutschland und im Ausland erheblich profitieren werden“, sagte Joerg Schneider, Global Head of Sales & Supply bei JustPremium

Für die Schweiz und Österreich: „Die Übernahme von JustPremium durch GumGum schafft die perfekte Plattform, um unser Wachstum in der Region weiter anzukurbeln. Die Rufe nach Daten und Kreativität, die Hand in Hand arbeiten, sind in den letzten Jahren immer lauter geworden. Durch die Kombination der branchenweit führenden, zertifizierten kontextuellen Technologie von GumGum mit unserem führenden Rich Media Marketplace sind wir bestens gerüstet, um Werbetreibenden eine cookiefreie, aufsehenerregende Lösung anzubieten, von der ihre Geschäfte in der Region und darüber hinaus erheblich profitieren werden“, sagte Joerg Schneider, Global Head of Sales & Supply bei JustPremium

Für Frankreich: „Wir sind nur wenige Monate vor dem Ausbruch der weltweiten COVID-19-Pandemie in den französischen Markt eingetreten. Nichtsdestoweniger haben wir es geschafft, mit über 200 Premium-Websites zusammenzuarbeiten und Kampagnen mit über 250 nationalen und internationalen Käufern zu starten. Die Übernahme von JustPremium durch GumGum schafft die perfekte Plattform, um unser Wachstum in Frankreich noch weiter anzukurbeln. Die Rufe nach Daten und Kreativität, die Hand in Hand arbeiten, sind in den letzten Jahren immer lauter geworden. Durch die Kombination der branchenweit führenden, zertifizierten Kontextdaten-Technologie von GumGum mit unserem führenden Rich Media Marketplace sind wir bestens gerüstet, um Werbetreibenden eine cookiefreie, aufsehenerregende Lösung anzubieten, von der ihre Geschäfte in Frankreich und im Ausland erheblich profitieren werden“, sagte Eric Visser, Chief Executive Officer, JustPremium.

Für Spanien: „Wir sind seit über fünf Jahren im spanischen Markt mit Ikreate als unseren marktinternen Vertreter aktiv. Gemeinsam arbeiten wir derzeit mit über 150 Premium-Websites zusammen. 2020 schafften wird es, lokale Kampagnen mit fast 400 nationalen und internationalen Käufern zu starten. Die Übernahme von JustPremium durch GumGum schafft die perfekte Plattform, um unser Wachstum in Spanien weiter anzukurbeln. Die Rufe nach Daten und Kreativität, die Hand in Hand arbeiten, sind in den letzten Jahren immer lauter geworden. Durch die Kombination der branchenweit führenden, zertifizierten Kontextdaten-Technologie von GumGum mit unserem führenden Rich Media Marketplace sind wir bestens gerüstet, um Werbetreibenden eine cookiefreie, aufsehenerregende Lösung anzubieten, von der ihre Geschäfte in Spanien und im Ausland erheblich profitieren werden“, so Eric Visser, Chief Executive Officer, JustPremium.

Für Belgien: „Wir sind seit nun mehr als sechs Jahren in unserem Nachbarland aktiv und haben langfristige Partnerschaften mit führenden Agenturen und Premium-Werbetreibenden aufgebaut. 2020 haben über 250 nationale und internationale Käufer ihre lokalen Kampagnen mit uns geführt. Die Übernahme von JustPremium durch GumGum schafft die perfekte Plattform, um unser Wachstum in Belgien weiter anzukurbeln. Die Rufe nach Daten und Kreativität, die Hand in Hand arbeiten, sind in den letzten Jahren immer lauter geworden. Durch die Kombination der branchenweit führenden, zertifizierten Kontextdaten-Technologie von GumGum mit unserem führenden Rich Media Marketplace sind wir bestens gerüstet, um Werbetreibenden eine cookiefreie, aufsehenerregende Lösung anzubieten, von der ihre Geschäfte in Belgien und im Ausland erheblich profitieren werden“, sagte Eric Visser, Chief Executive Officer.

Für die Niederlande: „Vor neun Jahren haben wir JustPremium mit dem Ziel gegründet, niederländischen Werbetreibenden den Kauf von Rich Media im großen Maßstab zu erleichtern. Durch unsere Ambition angetrieben, ein globales Unternehmen aufzubauen, haben wir Büros in London, Düsseldorf, Brüssel, New York und neun weiteren Städten ohne jegliche externe Investoren eröffnet. Heute beschäftigen wir mehr als 140 Mitarbeiter aus 30 Ländern, die mit führenden Marken und Premium-Herausgebern in mehr als 24 Ländern zusammenarbeiten. Die Übernahme von JustPremium durch GumGum schafft die perfekte Plattform, um unser Wachstum in den Niederlanden weiter anzukurbeln. Die Rufe nach Daten und Kreativität, die Hand in Hand arbeiten, sind in den letzten Jahren immer lauter geworden. Durch die Kombination der branchenweit führenden, zertifizierten Kontextdaten-Technologie von GumGum mit unserem führenden Rich Media Marketplace sind wir bestens gerüstet, um Werbetreibenden eine cookiefreie, aufsehenerregende Lösung anzubieten, von der ihre Geschäfte sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene erheblich profitieren werden“, sagte Eric Visser, Chief Executive Officer, JustPremium.

Für Schweden und Dänemark: „Wir sind seit nun mehr als sechs Jahren in den nordischen Ländern aktiv und arbeiten derzeit mit mehr als 200 Premium-Websites zusammen. 2020 schafften wird es, lokale Kampagnen mit fast 250 nationalen und internationalen Käufern zu starten. Die Übernahme von JustPremium durch GumGum schafft die perfekte Plattform, um unser Wachstum in den nordischen Ländern weiter anzukurbeln. Die Rufe nach Daten und Kreativität, die Hand in Hand arbeiten, sind in den letzten Jahren immer lauter geworden. Durch die Kombination der branchenweit führenden, zertifizierten Kontextdaten-Technologie von GumGum mit unserem führenden Rich Media Marketplace sind wir bestens gerüstet, um Werbetreibenden eine cookiefreie, aufsehenerregende Lösung anzubieten, von der ihre Geschäfte in den nordischen Ländern und im Ausland erheblich profitieren werden“, sagte Eric Visser, Chief Executive Officer, JustPremium.

