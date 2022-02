Gupshup übernimmt führenden Anbieter von KI-getriebenen Sprachlösungen, Knowlarity, und stärkt damit sein Portfolio aus Konversationslösungen

Gupshup erweitert seine Messaging-Lösungen mit den marktweit führenden Sprachlösungen von Knowlarity, um seine Führungsposition in der Interaktion durch Konversationen zu stärken.

Gupshup, der weltweit führende Anbieter von Konversationslösungen, gab die Übernahme von Knowlarity Communications bekannt. Knowlarity ist ein global führender Anbieter von Cloud-Kommunikation und bietet eine Automatisierung von Kontaktzentren, KI-gestützte Sprachassistenten und Sprachanalyselösungen an, womit es über 6.000 Kunden in 65 Ländern bedient. Die Übernahme ergänzt die branchenweit führende Conversational-Messaging-Suite von Gupshup und macht Gupshup darüber hinaus zum führenden Anbieter im Bereich der Sprach- und Videokommunikation. Knowlarity ist im sprachbasierten Conversational-Messaging-Markt tätig, der bereit ist, die Kontaktzentren, IVR-Systeme und intelligenten Sprachsysteme zu transformieren, und 2024 einem gesamten adressierbaren Markt (TAM) von fast 18 Milliarden US-Dollar1 entspricht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005129/de/

Der Umsatz von Knowlarity ist im Verlauf des vergangenen Jahres um 50% gestiegen, während sein internationaler Umsatz außerhalb Indiens im gleichen Zeitraum um 100% zunahm. Knowlarity bietet Lösungen mit einer noch nie zuvor dagewesenen Zuverlässigkeit und Intelligenz, die es Unternehmen ermöglicht, über KI-gestützte Sprach- und Videolösungen besser mit ihren Kunden zu interagieren, was wiederum eine verbesserte Kapitalrendite mit sich bringt. Die Lösungen von Knowlarity werden in unterschiedlichen Branchen, darunter BFSI, Verbrauchsgüter, IT/ITeS und im Gesundheitswesen, in einer Vielzahl von Kundenanwendungsfällen verwendet, wie Vertrieb und Leadgenerierung, Kundendienst und Support, automatisierte Anrufe, Umfragen und Feedback, Logistik und Versand sowie Telearbeit. Es verfügt mit Google Cloud for Speech Analytics über branchenführende Partner sowie über Integrationen mit den weltweit führenden CRM-Systemen wie unter anderem Salesforce, Freshworks, Hubspot und Zoho. Knowlarity bedient die größte Zahl von Unicorn-Kunden im Sprachmarkt von Indien.

„Während die Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden immer mehr die Gesprächsführung wird, arbeitet Gupshup fleißig daran, mehr Möglichkeiten für Unternehmen zu entwickeln, um gute Erfahrungen zu bieten. Mit der Aufnahme der Produkte von Knowlarity werden Unternehmen nun in der Lage sein, sowohl über Nachrichten- als auch Sprachkanäle nahtlose Konversationen aufzubauen“, sagte Beerud Sheth, Mitbegründer und CEO von Gupshup. „Knowlarity ist der eindeutige Marktführer im Sprachbereich - seine umfassende Produktreihe, welche die Cloud-Telefonie und Automatisierung von Kontaktzentren überspannt, wird gebündelt mit seiner ausgezeichneten Kundenbeliebtheit die Führungsposition von Gupshup weiter stärken. Ich freue mich, das Team von Knowlarity in der Gupshup-Familie zu begrüßen.“

„Bei Knowlarity freuen wird uns, ein Teil von Gupshup zu sein. Dies wird zu besseren Erfahrungen bei unseren bestehenden und zukünftigen Kunden sowie zu einer Produktbereicherung und wichtigen geographischen Expansionsmöglichkeiten führen. Unsere auf den Kunden ausgerichtete, auf Innovationen konzentrierte Unternehmenskultur ist perfekt ausgerichtet und wir sehen umfassende Synergien und neue Produkte, die sich aus der Kombination zwei großartiger Teams ergeben“, sagte Yatish Mehrotra, CEO von Knowlarity.

„Die Notwendigkeit von Unternehmen, eine effiziente Kommunikation mit ihren Kunden aufrechtzuerhalten, ist der Schlüssel für den Aufbau stärkerer und langanhaltender Beziehungen, unabhängig von der Branche, Phase oder den Märkten. Die Pandemie hat diesen Bedarf nur noch mehr hervorgehoben und die Nachfrage von vereinheitlichten nahtlosen Kommunikationslösungen gesteigert, die es Unternehmen ermöglichen, sich mit ihren Kunden über alle Kanäle in Verbindung zu setzen. Das Zusammenführen von Gupshup und Knowlarity schafft ein einzigartiges Produktangebot für Kunden überall und festigt die Führungsposition, die beide Unternehmen im Bereich der Interaktion durch Konversationen und der Cloud-basierten Kommunikationslösungen erlangt haben. Als einer der frühen Unterstützer von Knowlarity bleibt Sequoia India weiter gespannt auf diesen Sektor. Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein und auf eine langanhaltende Partnerschaft“, sagte Sandeep Kher, Director, Sequoia Capital India and South East Asia.

„Unsere Investition und unser Weg mit Knowlarity über die Jahre bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass Indien SaaS-Unternehmen von Weltklasseniveau hervorbringt. Gupshup und Knowlarity passen von Natur aus gut zusammen. Wir möchten den Teams bei Gupshup und Knowlarity gratulieren und wünschen ihnen nur das Beste, während sie in den nächsten Jahren eine starke Partnerschaft aufbauen“, sagte Subeer Monga, Partner bei Mayfield India.

„Kunden möchten in der Lage sein, mit Unternehmen über Text, Sprache und andere Kanäle ihrer Wahl zu kommunizieren. Knowlarity ist der Vorreiter der Unternehmenstelefonie in aufstrebenden Märkten. Gupshup ist der Marktführer in der Nachrichtenübermittlung. Mit der Übernahme von Knowlarity schafft Gupshup den größten und fortschrittlichsten Kommunikationsanbieter in den schnell wachsenden aufstrebenden Marktökonomien“, sagte Ambarish Gupta, Mitbegründer von Knowlarity.

Im Jahr 2021 wurde Gupshup mit einer Bewertung von 1,4 Milliarden US-Dollar zu einem Einhorn und sicherte sich 340 Millionen US-Dollar von Tiger Global, Fidelity Management and Research Co. LLC und anderen begehrten globalen Investoren. Diese ist die zweite Übernahme von Gupshup in den letzten vier Monaten. Das Unternehmen hatte zuvor Dotgo, die weltweit führende RCS-Plattform (Rich Communications Services), übernommen.

Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende Februar 2022 abgeschlossen und unterliegt der Vollendung der üblichen Abschlussbedingungen. DC Advisory stand Knowlarity als alleiniger Finanzberater für die Transaktion zur Seite.

Über Gupshup

Gupshup ermöglicht eine bessere Kundeninteraktion durch Konversationen. Gupshup ist die führende Plattform für die Interaktion durch Konversationen, die mehr als 6 Milliarden Nachrichten pro Monat übermittelt. Branchenübergreifend nutzen Tausende von großen und kleinen Unternehmen in aufstrebenden Märkten Gupshup, um konversationelle Erlebnisse über alle Kanäle in Marketing, Vertrieb und Support zu schaffen. Gupshup bietet eine einzige Messaging-API für mehr als 30 Kanäle, KI-getriebene Sprachlösungen, ein umfangreiches Toolkit für die Erstellung von Konversationserlebnissen, mehr als 500 Integrationen mit führenden CRM-, eCommerce- und Marketing-Automation-Systemen sowie ein Netzwerk von Partnern in aufstrebenden Märkten für Messaging-Apps, Geräteherstellern, ISVs und Betreibergesellschaften. Mit Gupshup haben Unternehmen Konversationen zu einem integralen Bestandteil ihres Erfolgs bei der Kundeninteraktion gemacht. www.gupshup.io

Über Knowlarity

Knowlarity ermöglicht die automatisierte Kommunikation, indem es Betreibern erlaubt, über die Cloud online zu arbeiten. Knowlarity macht es Unternehmen möglich, auf einem effizienten Kommunikationsnetzwerk über Cloud-Lösungen wie Click-to-Call, Maskieren von Nummern, mehrstufige IVR-Systeme, WhatsApp Business API, Toll-free no, Embeddable Video Platform, AI-gestützte Lösungen wie Speech Analytics & VoiceBot/ChatBot und viele mehr zu arbeiten. Knowlarity kann Ihre Teams mit virtuellen Arbeitslösungen ausstatten, die sicherstellen, dass ihr Geschäftsbetrieb nicht beeinträchtigt wird, egal von wo sie arbeiten. Knowlarity wurde von Ambarish Gupta und Pallav Pandey gegründet. https://www.knowlarity.com



Gartner Forecast Analysis. Contact center worldwide, Jan, 2021



Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005129/de/

Presse



Richard Laermer

RLM PR | gupshup@rlmpr.com | (212) 741-5106 x 216