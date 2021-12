Gurobi 9.5 bietet Enterprise-Funktionalität und noch bessere Performance

Die neueste Version erlaubt den Einsatz von Gurobi in Docker-Umgebungen, die Nutzerverwaltung per LDAP sowie die native Unterstützung für Apple M1.

Gurobi Optimization, LLC, der Hersteller des weltweit schnellsten Lösers für mathematische Optimierungsprobleme, gab heute die Veröffentlichung von Gurobi Optimizer 9.5 bekannt. Diese Version bietet Kunden beeindruckende Performance-Verbesserungen auf allen unterstützten Problemklassen.

Der Fokus des neuen Releases lag neben Performance, dieses Mal vor allem auf Funktionen, um den Einsatz innerhalb von Unternehmen zu vereinfachen:

Einsatz in Docker-Umgebungen: Mit dem Gurobi Web License Service (WLS) führen Sie Gurobi ganz einfach in Container-Umgebungen aus.

Mit dem Gurobi Web License Service (WLS) führen Sie Gurobi ganz einfach in Container-Umgebungen aus. Nutzerverwaltung: Verwalten Sie an zentraler Stelle Benutzer und weisen Sie Berechtigungsstufen zu, indem Sie den Gurobi Compute Server und den Cluster Manager in Ihrem LDAP-Server integrieren.

Verwalten Sie an zentraler Stelle Benutzer und weisen Sie Berechtigungsstufen zu, indem Sie den Gurobi Compute Server und den Cluster Manager in Ihrem LDAP-Server integrieren. Bessere API-Schlüsselverwaltung: Kennzeichnen Sie API-Schlüssel mit zusätzlichen Informationen im Cluster Manager, um die Verwaltung dieser Schlüssel zu vereinfachen.

Zusätzlich umfasst Gurobi 9.5 mehr als ein Dutzend neue Features, etwa eine native Unterstützung für Apple M1, eine leistungsstarke neue Heuristik für nicht-konvexe quadratische Modelle, Norm-Nebenbedingungen, die deterministische Messung der Laufzeit, einen Parameter zur Begrenzung des Speicherverbrauchs sowie Verbesserungen bei Callbacks und Tuning.

„Kundenzufriedenheit ist eines unserer wichtigsten Ziele und ich denke, dass unsere Kunden mit Gurobi 9.5 sehr zufrieden sein werden. ”, sagt Dr. Edward Rothberg, Chief Executive Officer und Mitgründer von Gurobi Optimization.

Mit Version 9.5 erweitert Gurobi erneut die Python-Unterstützung: eine verbesserte Schnittstelle sowie Support für Python 3.10 sind Teil der Release.

„Eine der größten Herausforderungen bei der Führung eines modernen Unternehmens besteht darin, Komplexität zu verwalten. Jede Entscheidung, die man trifft, wirkt sich auf andere Entscheidungen aus. Mit dem Gurobi Optimizer können Sie in Sekundenschnelle alle Möglichkeiten und Folgen untersuchen und die beste Vorgehensweise ermitteln”, so Dr. Rothberg weiter.

„Der Gurobi Optimizer ist zwar der schnellste mathematische Optimierer der Welt, wir werden uns aber nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir werden weiterhin Verbesserungen und Innovationen anstreben, denn wir begeistern uns für die mathematische Optimierung und ihre Bedeutung für die Lösung von Problemen in der realen Welt”, meint Dr. Tobias Achterberg, Vice President of Research and Development (R&D) von Gurobi Optimization.

Geschwindigkeit ist immer eines der zentralen Themen im Entwicklungsteam. Dank eines starken Fokus konnten mit Gurobi 9.5 auf fast allen unterstützte Problemklassen Verbesserungen erzielt werden, darunter:

Primaler Simplex: insgesamt 23 % schneller, 43 % schneller bei schwierigen Modellen

insgesamt 23 % schneller, 43 % schneller bei schwierigen Modellen Dualer Simplex: insgesamt 20 % schneller, 43 % schneller bei schwierigen Modellen

insgesamt 20 % schneller, 43 % schneller bei schwierigen Modellen Barrier Algoritmus : insgesamt 18 % schneller, 56 % schneller bei schwierigen Modellen

: insgesamt 18 % schneller, 56 % schneller bei schwierigen Modellen Concurrent LP: insgesamt 14 % schneller, 54 % schneller bei schwierigen Modellen

insgesamt 14 % schneller, 54 % schneller bei schwierigen Modellen Gemischt-ganzzahliges Probleme : insgesamt 15 % schneller, 27 % schneller bei schwierigen Modellen

: insgesamt 15 % schneller, 27 % schneller bei schwierigen Modellen Konvexe gemischt-ganzzahlige Probleme mit quadratischen Termen : insgesamt 30 % schneller, 68 % schneller bei schwierigen Modellen

: insgesamt 30 % schneller, 68 % schneller bei schwierigen Modellen Konvexe gemischt-ganzzahlige Probleme mit quadratischen Nebenbedingungen : insgesamt 33 % schneller, 78 % schneller bei schwierigen Modellen

: insgesamt 33 % schneller, 78 % schneller bei schwierigen Modellen Nicht-konvexe gemischt-ganzzahlige Probleme mit quadratischen Nebenbedingungen: 3,0x schneller insgesamt, 7,5x schneller bei schwierigen Modellen

„Unsere Kunden verlassen sich auf uns, wenn es darum geht, äußerst komplexe Probleme zu lösen. Möglich ist dies dank unserer Technologie. Aber unser Erfolgsrezept ist unser Team aus hoch qualifizierten Spezialisten sowie unser Partnernetzwerk. Das sind die Menschen, die Gurobi zum Leben erwecken — sie arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und verhelfen ihnen zum Erfolg”, ergänzt Dr. Achterberg.

Weitere Informationen zu Gurobi 9.5 finden Sie unter https://www.gurobi.com/9.5.

Über Gurobi Optimization

Gurobi entwickelt den weltweit schnellsten und leistungsstärksten Löser für mathematische Optimierungsprobleme - den Gurobi Optimizer. Führende globale Unternehmen aus mehr als 40 verschiedenen Branchen nutzen ihn, um ihre komplexen, realen Probleme schnell zu lösen, automatisierte Entscheidungen zu treffen und so ihre Effizienz und Rentabilität zu optimieren. Der Marktführer im Bereich der mathematischen Optimierungssoftware sieht sich aber nicht nur als Lieferant des besten Lösers, sondern steht auch für eine erstklassige Qualität beim Software-Support. So können Unternehmen die Möglichkeiten der mathematischen Optimierung (allein oder in Kombination mit anderen KI-Techniken wie Machine Learning) voll ausschöpfen, treffen optimale Geschäftsentscheidungen und erzielen die besten Ergebnisse.

Gurobi wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Zu den mehr als 2.500 Kunden weltweit gehören SAP, Air France, Uber und die National Football League (NFL). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.gurobi.com/ oder der Telefonnummer +1 713 871 9341.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211202005681/de/

Nell-Marie Colman

(540) 952 9719

Gurobi Optimization

colman@gurobi.com