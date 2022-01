Gute Nachrichten für AMC: „Spider-Man: No Way Home“ bricht weiterhin die Kassenrekorde

Der Film hat weltweit über 1,5 Milliarden US-Dollar mit dem Verkauf von Kinokarten eingenommen.

AMC verdient genauso viel Geld mit dem Verkauf von Speisen und Getränken wie mit Kinokarten.

Gleichzeitig verliert AMC unterm Strich hunderte Millionen US-Dollar.

Wichtige Punkte

Die AMC Entertainment Group kam zu Beginn der Pandemie unter die Räder, als alle ihre Kinos vorübergehend schließen mussten. Das Kinounternehmen ist darauf angewiesen, große Gruppen persönlich zusammenzubringen, so dass der Ausbruch eines potenziell tödlichen Virus verständlicherweise zu einem Rückgang der Besucherzahlen führt. Zum Glück für die Betroffenen macht der Kampf gegen COVID-19 mit Impfstoffen und Behandlungen Fortschritte. Das ermöglicht AMC, seine 950 Kinos wieder zu öffnen und offen zu halten.

Eine weitere gute Nachricht ist, dass die Studios wieder Blockbuster-Filme auf die Leinwand bringen, nachdem sie während der Schließung pausiert haben. Der größte von allen war Spider-Man: No Way Home. Und was bedeutet das für AMC?

AMC erhält gute Nachrichten

Spider-Man: No Way Home hat bisher weltweit über 1,54 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingenommen. Normalerweise verhandeln Kinos und Studios über die Aufteilung der Einnahmen aus den Kinokassenverkäufen. Üblich ist eine Aufteilung von 50:50, aber manchmal können einflussreiche Studios auch einen höheren Prozentsatz durchsetzen. Doch selbst bei einer konservativen Schätzung von 40 % könnten die Kinobetreiber mehr als 600 Millionen US-Dollar an Einnahmen aus dem Spider-Man-Film einnehmen.

Das ist sicherlich ein gutes Zeichen für eine Branche, die von der Pandemie schwer getroffen wurde. Vor allem AMC musste einen Umsatzrückgang von 5,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 hinnehmen. Der Rückgang war katastrophal, und das Unternehmen musste Milliarden von Dollar leihen und weitere Milliarden an Eigenkapital aufnehmen, um die Pandemie zu überstehen.

Glücklicherweise erregte dies das Interesse einer Gruppe von Anlegern, die sich entschlossen, die Aktie zu kaufen, in der Hoffnung, einen Short Squeeze zu erzwingen. Diese Käufe ließen den Aktienkurs von AMC steigen und ermöglichten es dem Unternehmen, mehr Geld aufzubringen, als es sonst durch Aktienverkäufe hätte tun können.

Im letzten Quartal, das am 30. September endete, hat AMC 202 Millionen US-Dollar Gewinn verloren und 313 Millionen US-Dollar an Barmitteln aus dem operativen Geschäft. Auch wenn sich die Besucherzahlen in diesem Zeitraum verbesserten, reichte dies nicht aus, um die hohen Kosten von AMC auszugleichen. Die Aktionäre hoffen, dass die überwältigende Popularität des Spider-Man-Films die Einnahmen so weit gesteigert hat, dass das Unternehmen wieder profitabel wird.

Interessant ist, dass AMC im dritten Quartal zwar 293 Mio. US-Dollar mit dem Verkauf von Eintrittskarten und 198 Mio. US-Dollar mit dem Verkauf von Speisen und Getränken einnahm, die Gewinne aus diesen beiden Bereichen aber fast gleich hoch waren. Das liegt daran, dass die Kosten für die Filmvorführung, einschließlich des Anteils, den AMC an die Studios aus dem Ticketverkauf abführen muss, 127 Millionen US-Dollar betragen haben. Die Kosten für Speisen und Getränke betrugen dagegen nur 28,4 Mio. US-Dollar.

Es ist keine Überraschung, dass der Verkauf von Popcorn für 9 US-Dollar und von Limonade für 7 US-Dollar eine lukrative Einnahmequelle ist. Und es ist wahrscheinlich, dass AMC mit dem Anstieg der Verkäufe von Lebensmitteln und Getränken genauso viel Geld verdient hat wie mit den Ticketverkäufen für den Blockbuster-Hit.

AMC-Aktien sind immer noch teuer und riskant

Obwohl der Kinohit eine gute Nachricht für AMC ist, ist er noch kein Grund, die Aktie zu kaufen. Das Unternehmen ist nach dem stratosphärischen Kursanstieg im Jahr 2021 trotz seiner schlechten operativen Leistung immer noch überbewertet. Es ist jedoch ein Schritt in die richtige Richtung für die angeschlagene Kinokette.

Der Artikel Gute Nachrichten für AMC: „Spider-Man: No Way Home“ bricht weiterhin die Kassenrekorde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Parkev Tatevosian auf Englisch verfasst und am 17.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Positionen in den genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images