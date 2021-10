Gute Zuckerrübenernte in Süddeutschland

OCHSENFURT (dpa-AFX) - Die Zuckerrübenernte in Süddeutschland fällt gut aus. Beim Zuckerertrag pro Hektar liege man derzeit etwa zehn Prozent über dem Mittel der vergangenen fünf Jahre, sagte der Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Zuckerrübenanbauer, Fred Zeller, der Deutschen Presse-Agentur. "Die recht guten Erwartungen bestätigen sich - aber es ist nicht so, dass die Bäume in den Himmel wachsen."

Die Rüben hätten mit dem Regen dieses Jahr gut umgehen können und seien größer als sonst, erklärte Zeller. Der Zuckergehalt sei zwar etwas geringer, aber der sonnige September habe hier noch geholfen. Unter dem Strich bedeute das einen überdurchschnittlichen Zuckerertrag.

Allerdings schränkte Zeller ein, dass die diesjährige Zuckerkampagne noch bis in den Januar hinein dauern werde. Im Moment sehe es aber recht gut aus. "Wir sind nach drei schwierigeren Jahren sehr zufrieden und blicken optimistisch in die Zukunft."/ruc/DP/zb