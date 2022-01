H&M kauft eigene Aktien zurück und kündigt Dividende an

Die schwedische Textilkette Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270) plant eigene Aktien über 3 Mrd. schwedische Kronen (ca. 287 Mio. Euro) zurückzukaufen. H&M will auch eine Dividende in Höhe von 6,50 schwedischen Kronen (ca. 0,62 Euro) in Form von zwei Tranchen im Mai und im November 2022 über je 3,25 Kronen ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 18 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,4 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 4. Mai 2022 statt. Im November 2021 wurden wieder 6,50 schwedische Kronen als Dividende ausgeschüttet, nachdem die Dividende im Jahr 2020 aufgrund der Coronapandemie ausgesetzt wurde.

Wie der Konzern am Freitag in Stockholm weiter mitteilte, kletterte das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 auf rund 15,3 Mrd. Kronen (ca. 1,46 Mrd. Euro) nach 3,1 Mrd. Kronen im Jahr zuvor. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 11 Mrd. Kronen (ca. 1,05 Mrd. Euro) nach 1,24 Mrd. Kronen im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 199 Mrd. Kronen (ca. 19 Mrd. Euro) nach 187 Mrd. Kronen im Vorjahr.

H&M Hennes & Mauritz wurde 1947 gegründet und beschäftigt rund 155.000 Mitarbeiter. Zu den Marken zählen H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket und Afound. es werden knapp 4.800 Läden in 75 Ländern betrieben.

Redaktion MyDividends.de